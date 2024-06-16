5 лайфхаков, которые помогут быстрее учиться новому: о них стоит знать

Постоянное обучение и самосовершенствование - это надежный и проверенный путь к успеху. Поэтому если у вас есть цель, которой вы хотите достичь, нужно сначала научиться учиться.

Обучение – это неотъемлемая составляющая успеха, поэтому о нем не стоит забывать и после того, как вы выпустились из школы, курсов или университета. А несколько простых советов помогут сделать обучение проще и эффективнее.

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Тренируйтесь в быстром чтении

Чем больше информации вы потребляете, тем больше у вас шансов узнать что-то новое и интересное. А если вы учитесь визуально, быстрое чтение поможет вам изучать вещи гораздо быстрее.

Учите других

Просто представьте, что вам нужно не просто изучить материал, но и объяснить его кому-то другому. Поверьте, это значительно ускорит ваше обучение. Этот метод позволяет вашему мозгу учиться гораздо эффективнее, чем когда вы просто, к примеру, решаете тесты.

Делайте заметки на бумаге

Конечно, гаджеты сейчас позволяют записывать все сразу на телефон или ноутбук, однако во время обучения стоит подумать о ведении простого конспекта на бумаге. Несмотря на то. что этот способ может показаться старомодным, он позволяет вам лучше запоминать и учить новую информацию.



Конспект может быть полезным в обучении / Фото Pexels

Делайте перерывы

Да, постоянное обучение может казаться привлекательным, ведь если вы не будете делать перерывов, тогда сможете изучить больше. Но на самом деле это не так. Лучше уделять примерно 30 – 50 минут на изучение нового материала. Длинные промежутки приводят к тому, что ваш мозг работает уже не так эффективно.

Найдите наставника

Наставничество – это действительно самый простой способ вывести свои навыки на совершенно новый уровень. Наставник может поделиться не только информацией, но и опытом, а этого получить от самостоятельного обучения вы не сможете.