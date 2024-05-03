Как самостоятельно сделать писанку: простые шаги, которые легко запомнить

Расписать писанку - дело непростое, впрочем если знать последовательность и основные детали, то это удастся сделать каждому. Пасхальные корзины святят в церкви в субботу, поэтому у вас еще есть время, чтобы раскрасить писанку.

Мастерица из Хотина Олеся Нестор рассказала, как сделать традиционную буковинскую писанку. В Черновицкой области чаще всего создают писанки в желтых, оранжевых, красных и черных узорах.

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Как сделать писанку самостоятельно

Шаг 1

Сначала подготовьте все для росписи писанок. В разных сосудах разведите красители для яиц с двумя ложками уксуса. Куриные яйца могут быть сырые или сваренные. Также вам нужен пчелиный воск и писачок – инструмент для росписи яиц.

Шаг 2

Перед писанием яйцо надо очистить. Вытрите его уксусом или обезжирьте. Лучше выбирать белые яйца, а не коричневые.

Шаг 3

На яйце нужно сделать отметки – по центру вверху и внизу. Начинающие наносят будущий рисунок карандашом, если же вы уже пробовали расписывать писанки, то можно поставить отметки сразу писачком,

– рассказала Олеся Нестор.

Шаг 4

Далее надо нанести воском первый слой рисунка. Этот узор под воском останется белого цвета.

Шаг 5

После этого яйцо надо погрузить в краситель. Так вся поверхность писанки, кроме того, что осталось под воском, окрасится в цвет. Первый краситель, в который погружают писанку - желтый. Он самый светлый, а следующие цвета будут перекрывать его. Подержите яйцо в красителе несколько минут, а потом вытяните и протрите салфеткой.



Писанку своими руками сделать легко / Фото Pexels

Шаг 6

На яйцо можно нанести следующий слой рисунка. Этот узор будет иметь такой цвет, которым вы окрасили яйцо перед этим. Когда фрагмент рисунка нанесли, то яйцо погружают в другой краситель. Это может быть темный цвет или тот же, чтобы оттенок был насыщенным.

Шаг 7

После того, как уже все слои узора нанесли и вытащили писанку с красителя, то воск с яйца можно убирать. Для этого разогрейте воск на писанке у свечи. Он станет блестящим, а тогда его надо вытереть салфеткой или полотенцем. Чтобы писанка была блестящей – смажьте ее растительным маслом.