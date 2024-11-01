Забудете о слезах: как нарезать лук, чтобы не плакать

Лук добавляют почти ко всем блюдам, поэтому во время приготовления пищи без него на кухне не обойтись. Он добавляет вкуса, поэтому является важным ингредиентом, однако имеет один минус. Во время нарезания лук вызывает слезы. Чтобы избежать этого явления, стоит обратить внимание на несколько действенных лайфхаков.

Когда мы нарезаем лук, то запускаем целую серию химических реакций, пишет 24 Канал. Эффект слезоточивости глаз происходит из-за клеточной структуры лука. Если она повреждается ножом и разрезается, то фермент и аминокислота сочетаются, образуя соединения серы, которая посылает пары в воздух.

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Реакция с влагой в наших глазах образует небольшое количество серной кислоты, которая раздражает роговицу и приводит к слезотечению. Говорят, что "луковые слезы" являются полезными, поскольку слезные железы начинают активно работать и выполняют роль бактерицидного средства и смягчают глаза. Однако неприятные ощущения все же не очень радуют, поэтому есть несколько вариантов, которые помогут избежать слез.

Охладите лук

Холодный лук снижает выделение газа, поэтому перед тем, как готовить блюдо – поставьте его в морозильную камеру на 20 минут. В противном случае, перед приготовлением стоит сполоснуть очень холодной водой.

Включите конфорку

Горящая конфорка создает огонь, который способен снизить концентрацию веществ, которые раздражают слизистую.

Смочите лезвие в воде

Вода поможет немного снизить распространение газа, поэтому периодически смачивайте лезвие, если надо нарезать много лука.



Полезные советы, которые помогут избежать слез / Фото Pexels

Нарежьте лимон

Говорят, что если параллельно резать лимон или проводить лезвием ножа по мякоти лимона, то можно нейтрализовать действие газа.

Жуйте жевательную резинку

Во время жевания ментоловой или любой другой жвачки, мы выдыхаем ртом. Тогда веществам, которые усиливают слезотечение трудно будет добраться до слизистых.

Налейте в чашку кипяток

Рядом с собой поставьте чашку с кипятком. Пар способен снизить концентрацию раздражающих веществ в воздухе.