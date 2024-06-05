Что никогда не надо делать в конце собеседования: эксперты дали ценные советы

Каждый кто устраивался на работу может вспомнить нервы и адреналин, которые просто на пике из-за переживаний. В общем ваш опыт и навыки могут существенно повлиять на решение работодателя, однако есть 3 критические ошибки, которые не стоит озвучивать в конце интервью.

Кандидату на должность важно четко понимать, что основная цель на начальном этапе – достойно пройти собеседование. Иногда хорошее собеседование заканчивалось плохо уже в конце, а иногда бывает и так, что человек не совсем составляет хорошее впечатление в начале, но в конце исправляется и оставляет хорошее впечатление.

Читайте также 5 привычек, которые будут полезными всю жизнь: они помогут развиваться

Не делайте вид, что вам неинтересно

В общем специалисты советуют включаться в разговор и спрашивать, когда работодатели уточняют по каким-то вещам, чтобы они видели вашу заинтересованность. Если вы скажете, что у вас нет вопросов, то это лишь будет означать отсутствие интереса. Дополнительные вопросы важны и могут повлиять на ход собеседования.

Спросите в конце разговора: "Есть ли еще что-то, что я могу вам ответить, что поможет вам лучше понять меня, мои навыки и опыт?". Нельзя спрашивать о каких-то предостережениях относительно себя, поскольку этот вопрос довольно негативно воспринимается.



Не отводите взгляд на собеседовании / Фото Pexels

Не отводите взгляда

Также очень важным является установление зрительного контакта. Желательно не отводить взгляд во время разговора, а в конце поблагодарите за уделенное время в конце интервью – это один из основных, но важных способов продемонстрировать свой профессионализм.

Если вы оставите по себе хорошее впечатление, то это принесет гораздо больше пользы. Не стоит во время разговора рассматривать кабинет или предметы на столе. Это только укажет на вашу робость и неуверенность в себе.

Не забудьте о письме благодарности

После интервью не забудьте отправить работодателям письмо с благодарностью за проведенное собеседование. Важно, чтобы вы написали действительно искренние слова от себя, а не скопировали шаблонный текст из интернета. Такой шаг может только все испортить.