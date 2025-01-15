Пожалеете уже через несколько лет: вот 5 основных ошибок в дизайне кухни

Если вы делаете ремонт на кухне, это может быть очень непростой задачей. Ведь именно эта комната должна быть наиболее продуманной и интуитивно понятной.

Для большого количества людей кухня действительно является сердцем дома, ведь здесь и готовится еда, и проводится время с семьей, и собираются друзья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И именно поэтому нужно, чтобы она была максимально функциональной.

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К сожалению, всего несколько ошибок в дизайне, на которые вы можете сначала не учитывать, могут испортить кухню и сделать ее неудобной и устаревшей уже через несколько лет.

Избегайте всего, что не будет долго соответствовать вашему стилю

Если оттенок шалфея всегда был вашим любимым, сомневаться не стоит – красьте кухню именно в нем. Но если вы задумались о цвете только после того, как увидели его в Инстаграме, стоит подумать еще раз.

Все, что соответствует вашим долгосрочным вкусам, будет оставаться актуальным. Поэтому когда вы определите стиль, который вам нравится, сможете прекратить беспокоиться о тенденциях.

Избегайте искусственных столешниц

Для того, чтобы создать дизайн кухни, что не выйдет из трендов, нужно особое внимание обратить на столешницы. Кроме шкафов наверху, столешницы также занимают достаточно много пространства, и они имеют большее влияние на вид комнаты, чем вы можете представить.

Поэтому старайтесь всегда выбирать натуральные материалы – мрамор, камень или кварцит. Природные материалы всегда будут более долговечными, чем искусственные.

Не добавляйте к столешницам яркие цвета или узоры

Конечно, все еще можно найти качественные столешницы из искусственных материалов – существует немало надежных синтетических камней, которые являются достаточно прочными. Но чего точно стоит избегать – это использование чего-либо, что имеет необычный цвет или узор. Обычно такие вещи – это тренды, что достаточно быстро проходят.

И в результате за несколько лет ваша кухня может уже потерять свой современный вид.



Яркие узоры могут выйти из моды / Фото Pexels

Избегайте сложного кухонного освещения

Многие люди не знают, насколько сильно освещение влияет на ощущение пространства на кухне. Всегда лучше сосредоточиться на не слишком прихотливых, простых и классических формах.

Так вам не придется заменять светильники каждые несколько лет из-за того, что они будут выходить из моды.

Никогда не отдавайте предпочтение форме над функциями

И хотя освещение и материал столешниц очень важны, наибольшую роль в дизайне кухни играет создание функциональной планировки. Вечная кухня – это такая, что имеет достаточное количество полок, которые удобно открываются, достаточно пространства для приготовления и бытовой техники и тому подобное.

Кроме того, стоит учесть правило кухонного треугольника – чтобы вы имели легкий доступ ко всему, чем вы часто пользуетесь. И все эти вещи должны влезать на полки между раковиной, плитой и холодильником.