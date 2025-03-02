На стиральной машинке есть секретная кнопка: о ней хотят узнать тысячи людей

Иногда даже опытных домохозяек можно удивить некоторыми советами. К примеру, в сети распространяется интересная информация о секретной кнопке, которая облегчает процесс очистки барабана.

Благодаря этой кнопке можно включить режим самоочистки барабана и избавиться от необходимости мыть его вручную, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток домохозяйки Линси.

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Об этом рассказала американская домохозяйка. По ее словам, нужно нажать и удерживать кнопку ополаскивания в течение 5 секунд. Через это время запустится режим автоматической очистки. Во время полоскания стиральная машинка избавится от грязи, остатков моющего средства и плохого запаха.

Очень важно, время от времени очищать барабан стиральной машины. Такая очистка даже продлевает срок машины и поддерживает ее в чистом и рабочем состоянии. Впрочем, не все модели поддерживают этот режим, поэтому стоит присмотреться к тому, есть ли в вашей стиральной машине такая функция.

Очистка стиральной машинки: смотрите видео

Барабан стиральной машинки кроме этого лайфхака можно очистить еще несколькими методами. Чтобы почистить стиральную машину, выберите стирку с самой высокой температурой, добавьте 4 стакана уксуса и запустите цикл. После того, как машинка заполнится водой, дайте ей так постоять час. Уксус прекрасно справляется с очисткой стенок от накипи.

Через час запустите снова цикл стирки и подождите пока вода полностью стечет, а дальше запустите еще один цикл стирки с одним стаканом соды и несколькими каплями эфирного масла.

Также можно почистить машинку лимонной кислотой. В лоток для моющих средств нужно насыпать 100 граммов кислоты или непосредственно в барабан. После этого запустите цикл стирки и подождите пока он не закончится.

Соль также хорошо справляется с запахом плесени и тщательно промывает все загрязнения в стиральной машинке. Ее можно использовать, если других веществ не нашлось.