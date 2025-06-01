На шторке для душа никогда не появится плесень: нужен один простой трюк

Уборка в ванной комнате – это дело, которое, кажется, на самом деле никогда не заканчивается. И даже если вы тщательно убираете в этой комнате, вероятно, есть одно место, которое вы не замечаете – а именно шторка для душа.

Если вы хотите, чтобы ваша шторка для душа служила вам годами и не портилась, нужно периодически качественно ее чистить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Ведь плесень на ней может быть не только некрасивой, но и опасной.

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Как почистить шторку для душа?

Возможно, вы замечали, что иногда шторка для душа выглядит неприятной и грязной даже после достаточно тщательной очистки. Но это не значит, что стоит полностью забыть об очистке – просто, возможно, пришло время прибегнуть к другим методам.

И один из них очень простой – нужно просто снять шторку с душа и забросить ее в стиральную машину вместе с небольшим количеством моющего средства. Впрочем, очень важно использовать деликатный режим и прохладную воду, чтобы не испортить шторку.

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И еще одна хитрость – нужно добавить к шторке в стиральной машине еще и несколько полотенец – они выполнят роль губок, и вам ничего не придется чистить руками.

Этот метод подойдет для большинства пластиковых, виниловых и тканевых штор и подкладок, что устойчивы к отбеливателю. Впрочем, если ваша шторка красочная или с узорами, использовать это средство не стоит.



Шторку для душа можно стирать в машинке / Фото Pexels

Как часто нужно стирать шторку для ванной?

Не все это знают, и стиркой шторки нужно заниматься не реже, чем раз в три месяца. Если вы привыкнете к регулярной чистке этого аксессуара в ванной, можете забыть и о неприятном запахе, и о различных микробы и бактерии.

К словуи, ранее мы уже рассказывали о том, как можно быстро очистить известковый налет с унитаза.

Затхлый запах, кстати, как и большие желтые пятна, часто появляются из-за того, что длина шторки подобрана неправильно – и это значит, что ее нужно откорректировать, или купить новую, что будет подходить. Тогда загрязнений на ней станет в разы меньше.