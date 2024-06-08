Как понять, что яйца свежие: простые способы, которыми можно пользоваться всегда

Специалисты говорят, что яйца сохраняют свежесть в холодильнике в течение нескольких недель. На каждом лотке указан срок годности. Если же он вышел, то лучше всего провести некоторые тесты, которые дадут понять, не протухли ли они.

Один из самых простых способов определить свежесть – разбить яйцо и понять это по запаху. Однако не всегда удается понять это на 100%, поэтому советуем воспользоваться другими интересными методами.

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В супермаркете

Свежесть яиц можно оценить еще до самой покупки. Свежие будут иметь матовую поверхность скорлупы, а те, что дольше лежали – специфический глянцевый блеск.

Погружение в воду

Опустите яйцо в емкость с холодной водой. Если оно будет лежать на боку – это будет означать, что оно свежее. Если же оно опустится на дно, но будет стоять на кончике – то это признак того, что ему уже от 1 до 2 недель, впрочем вполне подходит для употребления. Те яйца, что всплывут на поверхность являются испорченными. Их есть нельзя.



Свежесть яиц можно определить погрузив их в воду / Фото Pexels

С помощью света

Направьте на яйцо фонарик для того, чтобы изучить размер воздушного кармана. Если он большой – яйцо есть не стоит. А еще в залежалых яйцах уже есть заметные затемнения в белке.

Встряхните яйцо

В свежем яйце не должно быть никаких хлюпаний. Если уже чувствуется звук, то это означает лишь то, что внутрь попал воздух, а белок и желток испортилось. Соответственно оно больше не пригодно в пищу.

Оценка желтка и белка

Разбейте яйцо и визуально оцените середину. Свежие яйца должны содержать целый и выпуклый желток. Залежалое яйцо имеет жидкий белок, что растекается и плоский желток.

Храните яйца всегда в холодильнике и мойте только перед приготовлением, иначе скорлупа потеряет защитный слой.