Что делать, когда кровать занимает почти всю спальню: 5 способов увеличить ее

Оформление спальни – это непростая задача, особенно в случае, если это небольшая комната, и кровать занимает ее практически полностью. Но это не значит, что это невозможно.

Несмотря на то, что многие мечтают об огромной спальне, в которой поместится и кровать, и шкаф, и туалетный столик, не всегда удается получить именно такую, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Установите навесные тумбочки

Когда в спальне мало места, нужно подумать над тем, как можно встроить в нее как можно больше всего. Если вы можете повесить тумбочки на стены, вы сможете сэкономить пространство на полу. Это сразу же сделает спальню визуально больше и менее тесной.

Добавьте много освещения

Маленькие комнаты могут казаться даже более тесными, если они плохо освещены, поэтому очень важно использовать многослойные лампы. Позаботьтесь не только о верхнем освещении, но и о торшере, светильнике и лампе. Так вы создадите ощущение тепла, гибкости и яркости в пространстве.

Выбирайте каркас кровати со встроенным местом для хранения

Если у вас еще нет кровати, тогда к его выбору нужно отнестись очень ответственно – особенно в условиях ограниченного пространства. Место под кроватью обычно просто пылится, а на самом деле может стать вашим скрытым, тайным шкафом, что совсем не занимает пространства.



Пространство под кроватью можно использовать / Фото Pexels

Уменьшите количество декора на постели

В маленькой комнате даже одна лишняя безделушка может создать визуальный шум, а его следует избегать прежде всего. Старайтесь подбирать однотонное постельное белье, а также максимально сократите количество декоративных подушек, или откажитесь от них вообще.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как организовать шкаф и освободить в нем пространство – для маленькой комнаты это очень важно.

Выбирайте выразительное изголовье кровати

Выразительное изголовье может стать дизайнерским акцентом, что очень нужен в маленькой комнате, чтобы она все еще выглядела шикарно и стильно. Если кровать является центральным элементом комнаты, выбирайте изголовье и каркас, что будут вам очень сильно нравиться.