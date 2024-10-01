Нужен лимон и разрыхлитель для теста: польские блогеры рассказали, как отмыть стекло в духовке

Не все любят применять химические средства во время уборки, поскольку многие люди имеют аллергию на резкие запахи, поэтому прибегают к народным методам. Оказывается, есть замечательный лайфхак, который поможет отмыть стекло.

О нем рассказали в своем инстаграме польские блогеры Марлена Годзик и Паулина Боцяновская. За страницей девушек следят более 100 тысяч подписчиков, которые пользуются их советами. Они рассказали, как благодаря лимону и разрыхлителю можно отмыть загрязненное стекло духовки.

Смотрите также Как избавиться от накипи в чайнике: 3 лучшие методы, которыми все пользуются

Как отмыть стекло в духовке

Чтобы вернуть блеск и чистоту можно обойтись без химических веществ. Достаточно взять из холодильника лимон, а из кухонного шкафа – разрыхлитель для теста и алюминиевую фольгу.

Сначала стекло надо натереть лимонным соком, который имеет прекрасные очищающие свойства. Кислота лимона расщепляет жир, поэтому эффективна от всевозможных загрязнений и отложений. После этого поверхность надо посыпать разрыхлителем. Благодаря своей абразивной структуре он поможет удалить стойкие загрязнения. Щедро посыпьте его по всей поверхности.

Тогда скомкайте алюминиевую фольгу и начните скрабировать загрязненное стекло. Но будьте осторожными, чтобы не повредить поверхность. После основных этапов стекло надо протереть влажной тряпкой, чтобы избавиться от остатков разрыхлителя и лимонного сока.

Эффективная чистка стекла в духовке лимоном и разрыхлителем

Весь поэтапный процесс блогеры показали в своем видеоролике. В конце действительно заметно, каким чистым и блестящим стало стекло в духовке после этой простой манипуляции. Для того, чтобы отчистить стекло в будущем, даже не стоит будет покупать специальные химические средства.