Как отмыть желтый налет в ванной: помогут лишь 4 самых действенных способа

Ванна часто подвергается разнообразным загрязнениям. Если не ухаживать за ней систематически, то на ванной может появиться желтый налет. Отмыть его быстро и дешево можно благодаря нескольким простым лайфхакам.

Мыльные разводы и налет не только портят эстетический вид ванной, но и способны разрушить ее поверхность, пишут Porady 24. Именно поэтому важно отмывать ванну от желтого налета, пока он не превратился в устойчивый осадок.

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Отмыть ванну можно благодаря трем способам, которыми уже давно пользуются множество домохозяек.

Сода и уксус

Возьмите 0,5 стакана пищевой воды, полстакана воды и четверть стакана уксуса. Все ингредиенты смешайте, нанесите средство на поверхность и оставьте на час. После этого тщательно вытрите губкой и смойте водой.

Сода с перекисью водорода

Этот способ позволит отмыть ванну за 5 минут, без всяких усилий. Смешайте одну часть соды с двумя частями перекиси. Нанесите раствор на грязный участок и оставьте на один час. Через некоторое время все надо смыть.



Лайфхаки, которые помогут отмыть ванну до блеска / Фото Pexels

Белье или хлорка

Хлорка содержит активные компоненты, от которых ванна будет не только чистой, но и приобретет антибактериальный эффект. Сначала заполните ванну холодной водой, влейте туда бутылку хлорки или белья и оставьте на ночь. Утром воду спустите и хорошо промойте стенки.

Кислородный отбеливатель

Чугунную ванну от желтого налета можно очистить с помощью кислородного отбеливателя. Нужно 1 столовую ложку порошка растворить в 1 литре теплой воды и нанести на загрязненное место, потереть и оставить на 30 минут. После этого все надо смыть, а желтизна должна исчезнуть.