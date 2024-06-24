Пятна от дезодоранта навсегда исчезнут с футболок: используйте этот способ

Желтые пятна под мышками могут испортить любую вещь, но это не значит, что вам нужно избавляться от футболок и рубашек из своего гардероба. Даже застарелые пятна можно отстирать.

К сожалению, пятна на одежде, которые вызваны накоплением и пота, и остатков дезодоранта, убрать совсем не просто. Впрочем, это вовсе не означает, что сделать это невозможно. Нужно только знать правильный способ, и тогда даже старые пятна легко вам поддадутся.

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Что нужно для отстирывания пятен

Если вы хотите избавиться от желтых пятен от дезодоранта, вам нужно запастись некоторыми чистящими средствами:

нейлоновой щеткой с мягкой щетиной;

стиральной машиной;

маленькой миской;

пищевой содой;

дистиллированным уксусом;

перекисью водорода;

стиральным порошком.

Как вывести пятна с цветной одежды

Когда пятна от дезодоранта на цветных футболках уже заметны, они могут изменить не только цвет, но и жесткость ваших вещей. В таких случаях на помощь придет дистиллированный уксус, щетка и средство для предварительного замачивания.

Прежде всего, смешайте две ложки уксуса и две ложки воды и положите одежду изнаночной стороной на полотенце. Окуните в раствор щетку и тщательно протрите с внутренней стороны подмышки рубашки.

После этой обработки залейте ванну водой и добавьте чашку уксуса. Закиньте туда загрязненную одежду и подождите по крайней мере 30 минут, и уже после этого постирайте одежду в стиральной машинке как обычно.



Пятна от дезодоранта легко вывести / Фото Pexels

Как убрать пятна от дезодоранта с белой одежды

На белых вещах желтые пятна особенно заметны, то разбираться с ними нужно сразу же после того, как вы их увидите. Смешайте по ложке пищевой соды, перекиси водорода и прохладной воды и так же обработайте с изнаночной стороны подмышки рубашки или футболки.

Раствор нужно оставить на одежде на 30 минут, а после этого постирать в горячей воде с применением сильного стирального порошка.

Как вывести пятна с черной одежды

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Если ваши черные вещи имеют полосы от дезодоранта снаружи, тогда вы можете воспользоваться одним из этих советов, чтобы от них избавиться.