На ткани не будет ни следа: как отстирать пятно от ягод: как отстирать пятно от ягод

Начинается сезон ягод, а вместе с тем, увеличивается риск запятнать одежду черникой, земляникой, малиной и тому подобное. Некоторые думают, что вывести такие пятна довольно сложно, но на самом деле есть несколько подручных средств, которые помогут быстро избавиться от пятна.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни встречался с такой неприятностью как сок вишен или черешен на одежде. Особенно неприятно видеть такую картину, когда неприятность происходит далеко от дома. Хуже всего отстирываются застарелые пятна, поэтому надо как можно быстрее от них избавляться.

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Эксперты советуют отстирывать пятна от ягод как можно быстрее, чтобы сок не успел въесться в пятно. Обратите внимание: застирывать загрязненное место с помощью мыла не стоит, потому что во время контакта с ним, ягодный сок еще больше въестся в ткань. Сначала попробуйте отстирать сок подручными средствами.

Укреп

Полейте пятно от ягоды кипятком. От горячей воды сок должен раствориться. Однако замачивать пятно не стоит, потому что оно может расползтись еще больше, а ткань полиняет.

Лимон

Цитрус подойдет в том случае, если пятно от ягоды является маленьким и еще не успело въесться в ткань. Загрязненное место протрите соком, а затем погладьте ткань через марлю.



Лимон отчистит пятно от ягоды / Фото Pexels

Соль

Насыпьте немного соли на загрязненный участок, а потом вотрите ее руками. Дайте соли постоять 15 минут, а потом постирайте в прохладной воде.

Лимонная кислота

В 200 миллиграммах воды растворите 1 чайную ложку лимонной кислоты и 2 чайные ложки уксуса. Этой смесью протрите пятно и постирайте в обычном режиме.

Перекись водорода

Пятно можно протереть раствором перекиси водорода, который следует смешать в пропорции 1:10, а тогда постирать одежду в обычном режиме.

Нашатырный спирт и перекись водорода

Два ингредиента смешайте в равных пропорции и нанесите на пятно. Надо всего лишь немного подождать пока пятно исчезнет под действием веществ. Когда это произойдет, одежду надо прополоскать в воде комнатной температуры. Этот способ подходит в борьбе с пятнами от смородины. На цветных вещах этот раствор применять не надо.