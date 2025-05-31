Известковый налет с унитаза исчезнет за 5 минут: нужна одна мелочь

Ванная комната – это та, в которой стоит убирать особенно тщательно. Ведь влажность и постоянный поток воды сами по себе могут привести к немалому количеству загрязнений – например, к появлению известкового налета.

Если вы заметили, что на унитазе или ванне появляется известковый налет, затягивать с борьбой с ним не стоит, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аврора". Ведь убрать его можно очень просто и за какие-то считанные минуты. И для этого даже не нужно покупать никаких дорогих средств.

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Почему появляется известковый налет?

Водопроводная вода имеет в своем составе сложные минеральные соли – и именно они оседают на различных поверхностях и в конце концов образуют налет. И в ванной гораздо больше шансов, что такие отложения появятся – и на ванной, и на раковине, и на унитазе.

Кроме того, обратить внимание нужно также на лейки, шланги, краны, плиточное покрытие и различные аксессуары – мыльницы и дозаторы и тому подобное. Минеральные соли со временем могут проникнуть в структуру материалов и разрушать ее, и поэтому за поверхностями следует следить и не допускать накопления известковых отложений.

Для того, чтобы очистить поверхности от известкового налета, обычной воды будет недостаточно – лучше всего будет использовать средства, содержащие в составе кислоту или хлор. Кроме того, стоит минимизировать попадание на них воды.



Известковый налет появляется из-за минеральных солей / Фото Pexels

Как удалить известковый налет на унитазе?

Больше всего солей откладывается именно на керамических изделиях. И несмотря на то, что говорится не только об унитазе, чаще всего налет образуется именно там. Для того, чтобы убрать грязь можно использовать или специальный гель, или прибегнуть к народным средствам, которые будут действовать ничуть не хуже.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно почистить подошву утюга от нагара народными средствами.

Очень хорошо работает против налета раствор уксуса. Вот как его приготовить:

нагрейте столовый уксус до 40 градусов;

добавьте к нему щепотку соли;

используйте раствор для обработки поверхности унитаза;

оставьте так на несколько часов;

смойте уксус водой.

Еще одно народное средство, которое имеет большую популярность – это сода. Перед тем, как удалять известковый налет с унитаза или другой керамики, нужно намочить место, где есть грязь.

После этого насыпьте соду и губкой тщательно втирайте ее в проблемный участок. Сода будет действовать как абразив и достаточно быстро растворит налет. После этого унитаз нужно будет промыть водой.