Будет как новый: как эффективно почистить ковер на полу

Для того, чтобы почистить ковер, его не обязательно снимать с пола. Есть несколько методов, которые позволят его очистить даже не вынося на улицу.

Внешний вид ковра со временем становится грязным. На это влияет пыль и различные пятна, а еще грязь, которая носится на тапках. Чтобы почистить ковер, не обязательно сдавать его в химчистку и тратить на это немалую сумму. На самом деле его можно почистить народными средствами, даже не снимая с пола.

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Как почистить ковер в домашних условиях

Перед чисткой ковра надо обращать внимание на материал. Ковры из шелка, вискозы и шерсти ручной работы лучше сразу отдать специалистам в химчистку. Ковер из шерсти можно чистить мылом или мыльными растворами, шампунем или содой. Довольно осторожными надо быть со средствами для мытья посуды, лимонным соком и уксусом. Для ковров с синтетическим покрытием подойдут любые средства.

Чистка ковра хозяйственным мылом

Сначала хозяйственное мыло надо натереть на терке, добавить литр теплой воды и полностью растворить. Смесь налейте в пульверизатор и нанесите на ковер. После того, как жидкость высохнет, ковер надо почистить с помощью пылесоса. Эксперты говорят, что лучше всего хозяйственное мыло помогает от свежих пятен.



Названы эффективные методы для удаления пятен с ковра / Фото Pexels

Чистка ковра шампунем или жидким мылом

Шампунь, жидкое мыло или средство для мытья посуды растворите до густой пены. Губкой нанесите на ковер и оставьте на несколько минут. После этого промойте теплой водой и высушите место очистки феном.

Чистка содой с уксусом и порошком

Эти три ингредиента способны справиться с любым загрязнением. Растворите столовую ложку соды и порошка в 100 граммах теплой воды и добавьте 50 миллиграммов уксуса. Эту жидкость налейте в пульверизатор и распылите на ковре. Место хорошо протрите тряпкой, а потом губкой уберите остатки средства. Вместо порошка можно брать средство для мытья посуды.

Чистка лимонным соком

На пятно нанесите лимонный сок и подождите несколько часов, а после этого сбрызните водой. Дождитесь полного высыхания, а тогда пропылесосьте.

Чистка ковра содой

Соду можно использовать для влажной и сухой чистки. Сухой способ освежает вид ковра, но не избавит его от пятен. Соду надо равномерно распределить на ковре и оставить на 30 минут, а после этого пропылесосить.

Чистка ковра солью

Таким же образом можно почистить ковер с помощью пищевой соли. Просто посыпьте ее на ковровое покрытие и втирайте щеткой соль в ворс. Оставьте на 30 минут, а тогда пылесосом соберите частицы соли.