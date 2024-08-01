Как убрать с середины чашки налет: эти простые способы работают идеально

Чайный налет это неприятно, но рано или поздно он появляется на всех чашках, которые используются достаточно часто. И обычное мытье может не помочь его убрать.

После заваривания чая на чашке может остаться неприятный темный налет, который губкой просто не оттирается. И это придает чашке неопрятного, старого вида, особенно, если она белая. Но избавиться от него все же возможно – и в этом помогут простые кухонные продукты.

Интересно Вытяжка будет сиять, как новенькая: вот простой способ ее почистить от старого жира

Лимонная кислота

Сок лимона, или лимонная кислота – это средство, которое прекрасно справится со старыми пятнами на посуде. Все, что вам нужно сделать – это засыпать 2 чайные ложки лимонной кислоты или выжать внутрь сок половины лимона. Разотрите вещество по стенкам и оставьте так примерно на 5 минут.

После этого промойте чашку горячей водой и вытрите остатки грязи губкой.



Лимонной кислотой можно помыть чашки / Фото Pexels

Сода

Пищевая сода, которая есть на каждой кухне – это еще один незаменимый помощник в удалении старых неприятных пятен. И использовать ее можно в чистом виде, и это может повредить покрытие чашки. Поэтому для того, чтобы смягчить средство, вы можете добавить несколько капель теплой воды и заместить "кашицу". Разотрите ее по стенкам чашки и губкой удалите налет.

Соль

Если у вас дома есть соль крупного помола, тогда вы легко справитесь с любыми загрязнениями. Вот только этот способ не очень надежный: дело в том, что крупинки соли могут повредить поверхность чашки, и на ней может появиться паутинка трещин.

Для того, чтобы очистить тщательно, но мягко, вы можете замочить чашки на несколько часов в солевом растворе.

Зубная паста

Вам нужно нанести немного пасты на губку, а после этого потереть наиболее загрязненные места. Налет начнет сходить прямо у вас на глазах.