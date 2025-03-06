Как почистить наушники от микробов: раскрыт гениальный секрет

Наушники уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы пользуемся ими в транспорте, на работе, дома или спортзале. Впрочем, на их поверхности остается много пыли, бактерий и микробов, поэтому наушники стоит чистить.

Есть простые и действенные советы, которые помогут поддерживать чистоту не только наушников, но и футляра с обеспечением качественного звука, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Почему наушники важно очищать

На наушниках очень часто накапливаются бактерии. Микробы размножаются через ушную серу, пыль, остатки косметики и влагу. Пренебрежение гигиеной может привести к раздражениям, инфекциям и даже проблемам со слухом.

Наушники нужно дезинфицировать, чтобы не накапливались бактерии, которые могут попасть в ушной канал, а это вызовет раздражение кожи. Если пользуетесь наушниками ежедневно, то их нужно протирать раз в неделю, а глубокую очистку проводить раз в месяц. Важно протирать наушники после тренировок, поскольку пот способствует накоплению грязи.



Правила очистки наушников от микробов / Фото Pexels

Для протирания понадобятся ватные палочки и салфетка из микрофибры, а для дезинфекции – изопропиловый спирт, спиртовые салфетки, ватные палочки. Для очистки футляра нужна мягкая салфетка, ватные палочки и теплая вода с моющим средством.

Для очистки сетки динамиков используйте мягкую зубную щетку. Держите их вниз сеткой, во избежание попадания грязи внутрь. Корпус продезинфицируйте корпус продезинфицируйте. Смочите ватный диск или салфетку спиртом и аккуратно протрите поверхность. Пыль удалите сухой салфеткой и протрите внутреннюю поверхность салфеткой, смоченной в спирте.

Чтобы хранить наушники в надлежащем состоянии, не кладите их в сумку или карман без чехла. Зарядный порт регулярно чистите, во избежание накопления грязи. Запомните, что чистить наушники перекисью водорода нельзя.