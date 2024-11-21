Зачем втыкают вилки и ножи в лук: вы и не подозревали о пользе
Если у вас дома есть немало столовых принадлежностей, то вы точно замечали, что со временем они могут начать окисляться и даже покрываться ржавчиной. В таких случаях обычно ножи выбрасывают и заменяют на новые, но можно справиться с проблемой и менее радикально.
Ржавчина на посуде, а особенно на вилках и ножах – это большая неприятность, которая иногда приводит к замене целого сервиза, сообщает 24 Канал. Но обычный продукт, который есть у вас на кухне, убережет вас от незапланированных расходов.
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Как отчистить ржавчину от вилок, ложек и ножей?
Метод очистки столовых принадлежностей с помощью лука не только чрезвычайно экономный, но и эффективный. Очень часто от постоянного использования и влажности ножи ржавеют, и в таком случае вам нужно взять целую луковицу и воткнуть в нее нож. Оставьте так его на некоторое время, и тогда ржавчина сразу же исчезнет.
То же самое можно делать и с вилками и ложками – нужно только несколько раз воткнуть их в луковицу загрязненными частями.
Ржавчину с ножа можно отмыть луком / Фото Pexels
После этого следует перейти к следующему шагу – полировка ржавого материала тканью из микрофибры. Если ржавчина сразу же не исчезла, тогда вы можете оставить приборы в луке еще на несколько минут, чтобы повысить эффективность средства.
Впрочем, есть и несколько других методов, которые помогут эффективно справиться с загрязнениями на ножах, ложках и вилках.
- Белый уксус. Ножи нужно погрузить в миску с уксусом и оставить на ночь. После этого вытащите их и почистите проволочной щеткой. Если ржавчина останется, процесс нужно повторить. После этого вытащите их и промойте водой с мылом.
- Пищевая сода. Смешайте воду и соду до состояния густой пасты и нанесите на ножи, хорошо покрыв все следы от ржавчины. После этого оставьте пасту примерно на час. Помойте ножи проволочной щеткой.
- Лимон и соль. Ржавые участки стоит посыпать солью и выжать лимонный сок на слой соли. Смесь лимона и соли нужно оставить настаиваться где-то на 2 часа, а после этого смыть ее с ножей и тщательно просушить посуду.