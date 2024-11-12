Как отчистить швы между плиткой от грибка: они станут белоснежными

И керамическая, и кафельная плитка в ванной и на кухне – это очень практично и удобно. Вот только со временем она обязательно покроется грязью или, что хуже, плесенью.

Вернуть плитке и швам между ней первоначальный вид не так уж и сложно, если знать, за что именно нужно браться в первую очередь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Clean Clin. Поэтому айда разбираться, как отмыть тусклые, грязные и покрытые пятнами швы.

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Сода

Первый способ для чистки швов – это обычная пищевая сода. Насыпьте соду на швы и начните тереть их жесткой щеткой. После этого оставьте на 15 минут, а после этого смойте водой. Этот метод может эффективно справиться с грязью и грибком.

Уксус

Смешайте равные части уксуса и воды в пульверизаторе, а после этого распылите раствор на швы и оставьте так примерно на полчаса. После этого нужно потереть их щеткой и смыть водой. Уксус может справиться, если швы покрылись минеральными отложениями от воды.

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Перекись водорода

Для средства вам нужно будет смешать две ложки перекиси, а потом добавить 250 миллилитров воды. Нанесите раствор на швы щеткой, а после этого смойте водой. Антисептические свойства перекиси помогут ему справиться с грязью и вернуть швам белизну.

Лимон

Лимон часто используют в уборке для отбеливания, и этот случай – не исключение. Лимон нужно разрезать пополам и натереть ими швы. Через 10 минут смойте водой, и тогда ваша ванна будет не только чистой, но и будет иметь приятный запах.



Лимоном можно почистить швы между плиткой / Фото Pexels

Также специальные средства для чистки плитки вы можете приобрести в магазинах. И смотрите внимательно, чтобы выбранное средство подходило не только к типу загрязнения, но и для материала плитки. Также при использовании химических средств для чистки нельзя забывать и о защите: используйте специальные перчатки для того, чтобы избежать контакта с веществами.