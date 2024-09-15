Чайник будет блестеть чистотой: вот как почистить его снаружи

Вопрос о том, как отмыть чайник не только внутри, но и снаружи, интересует очень многих людей. Ведь он на протяжении длительного времени стоит

Чаще всего чайник на кухне хранится именно на плите – ведь никогда не знаешь, когда в следующий раз придется кипятить воду. И это достаточно удобно, и одновременно на внешних стенках сосуда оседает очень много жира из посуды рядом. Porady 24 делятся, как именно можно почистить чайник без лишних проблем.

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Раствор из уксуса и пищевой соды

Если вы не знаете, чем чистить чайник, тогда прежде всего нужно воспользоваться одним проверенным способом. Насыпьте в емкость пол пачки обычной соды и вылейте туда 50 миллилитров уксуса. Подождите, пока смесь вспенится, а после этого нанесите раствор на губку и приступайте к очистке. Труднодоступные места, кстати, можно почистить с помощью старой зубной щетки. С этим методом вы сможете очистить чайник быстро и эффективно.

Клей ПВА и мыло

Конечно, просто так мысль о том, чтобы чистить чайник клеем, вам не придет. Впрочем, это средство удивительно эффективное, если использовать его правильно. Вам нужно натереть на крупной терке кусочек хозяйственного мыла, а 250 граммов клея растворить в горячей воде. После этого соедините оба компонента и поставьте на плиту в емкости, в которую получится поставить и ваш чайник.

Прокипятите посуду в растворе в течение 20 – 30 минут и почистите губкой. ПВА легко решит вашу проблему с жиром на стенках чайника.



Чайник можно помыть от жира / Фото Pexels

Сухая горчица

Этот способ использовали еще наши бабушки, и сейчас он не потерял эффективности. Вам нужно приготовить смесь из чайной ложки сухой горчицы и такого же количества сахарного песка. Добавьте туда немного воды, чтобы получилась густая паста.

Ею нужно натереть стенки посуды и оставить до высыхания. После этого нужно еще раз повторить натирание – до момента, пока на посуде не появится блеск. А вот уже после этого можно будет промыть чайник под проточной водой. Особенно полезным будет этот способ, если на чайнике есть не только жир, но и нагар.

Сода, перекись и моющее средство

Приготовьте моющее средство, смешав 3 столовые ложки соду, такое же количество перекиси водорода и столовой ложки средства для мытья посуды. Смешав смесь, оставьте ее в небольшом контейнере. Поставьте чайник на огонь, и когда он закипит, наденьте крепкие перчатки и тщательно обмажьте его стенки средством, который вы сделали.

Нужно подождать 10 – 20 минут, а потом отправить чайник в раковину и губкой промыть его под проточной водой. Это средство также поможет справиться не только с жиром, но и с нагаром.