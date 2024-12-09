Просто и быстро: лайфхак для чистки вытяжки на кухне

Вытяжка на кухне это важный прибор, который дает немало преимуществ: удаляет запахи пищи, пары и жирные частицы, которые могут появиться в процессе приготовления.

Жир, который исчезает во время приготовления пищи, на самом деле просто оседает на поверхности вашей вытяжки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Венкон". И если вы заметили, что со временем ваша вытяжка стала работать намного хуже, проблема может заключаться в том, что вы давно ее не чистили.

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Как почистить вытяжку над плитой?

Первый вопрос, на который нужно найти ответ – это насколько часто нужно заниматься чисткой вытяжки. И эксперты убеждают, что лучше не затягивать с этим процессом и проводить его раз в месяц или даже чаще. В зависимости от интенсивности использования чистить фильтры советуют еженедельно.

Впрочем, если вы не пользуетесь плитой очень часто, можно сократить это время до одного раза в 2 – 3 недели. Это важно, ведь в процессе приготовления в вытяжке накапливается не только жир, но и маслянистые удаления, что могут забить фильтры и снизить эффективность работы устройства. Регулярная же очистка способствует поддержанию чистоты воздуха на кухне.



Вытяжку нужно чистить / Фото Pexels

Это поможет вам также уменьшить время уборки и снизить риск возгорания из-за жира, что вспыхивает при высоких температурах.

Вот как нужно разобрать вытяжку для чистки:

Выключите вытяжку из сети.

Снимите верхнюю панель, если она есть и выньте жироулавливающий фильтр. Замены он не требует, только регулярной чистки.

Проверьте угольный фильтр, который используется в циркуляционной вытяжке. Угольные фильтры мыть нельзя – по мере загрязнения их нужно просто заменять. Срок службы составляет 4 – 6 месяцев.

Но чем почистить жир на вытяжке? Здесь все зависит от размера и давности пятен. Если пятна недавние, можно воспользоваться обычным средством для мытья посуды. Оно подходит для регулярного обслуживания кухонного оборудования.

Если же жир не смывается, тогда лучше использовать специальные средства для печей и вытяжек, которые разработаны для растворения налета и жира. Состав у них агрессивный, поэтому перед использованием нужно одеть перчатки.

Также для уборки жира на настенных кухонных вытяжках можно использовать средства для прочистки труб.