Растает за считанные минуты: чрезвычайно простой способ вывести застарелый жир

Многолетний жир может быть настоящей проблемой в уборке: со временем он начинает твердеть и въедается в поверхность. Но даже его можно убрать, если как следует постараться.

Жирные пятна на кухне – это проблема, с которой приходится сталкиваться каждому человеку. И далеко не всегда понятно, как с ними справиться. Ведь такие загрязнения – одни из самых сложных на кухне. Но вам необязательно покупать дорогую химию для того, чтобы отчистить их.

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Чем можно разъесть старый жир

Многолетний жир убрать особенно сложно – он не просто неприятный, но и твердый, а также сильно въедается в поверхность. Впрочем, несколько эффективных средств помогут справиться с ним чрезвычайно быстро.

Пищевая сода и уксус

Эти два компонента могут создать реакцию, которая прекрасно справится с жирными пятнами. Вам нужно просто насыпать соду на загрязнение, добавить туда уксус и оставить так на 10 – 15 минут. После этого возьмите жесткую губку и потрите остатки жира, а затем смойте все чистой водой.

Горячая вода с моющим средством

Моющее средство для посуды было создано для того, чтобы отчищать жир. Поэтому иногда достаточно просто использовать достаточно горячую воду и погрузить предметы в нее. Особенно полезным этот простой метод будет в случае, если вы заметили застарелые загрязнения на посуде – например, на кастрюлях или сковородках.



Жир нужно вовремя отмывать / Фото Pexels

Но если жир очень застарелый, тогда вам понадобится более интенсивный подход. И многие эксперты считают сочетание пасты из соды и лимонной кислоты наиболее эффективным средством. Нанесите эту пасту на загрязнение, а после этого оставьте на несколько минут и потрите губкой.