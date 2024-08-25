Вот как отчистить ванну от желтизны и ржавчины: простые домашние методы

Одно из самых неприятных мест для уборки это ванная комната и туалет. Но стоит несколько раз пропустить этот процесс, и ванна начинает покрываться неприятными желтыми разводами.

Конечно, когда заходите в ванную комнату, хочется видеть перед собой беленькую ванну – без желтизны и налета. И достичь такого результата можно дома собственными силами, и для этого даже не нужно тратить много денег.

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Как почистить желтую ванну

Перед тем, как переходить непосредственно к очистке, нужно запомнить еще несколько важных нюансов. Для того, чтобы почистить ванную комнату безопасно, нужно сперва понять, из какого материала она сделана. Например, в Украине наиболее популярны такие: из акрила, чугуна и покрытые эмалью.

И не все средства подходят для некоторых из этих материалов.

Акриловая ванна

Для ее мытья вам нужно использовать нейтральные моющие средства или кислоты – например, хорошо будет работать уксус. Также выберите мягкую губку или ткань. Но есть несколько вещей, которых нужно избегать: а именно абразивных средств – соды, порошков для чистки и стирки, а также жестких тряпок.

Чугунная ванна

Чаще всего чугун покрыт эмалью, а она достаточно нежная. Впрочем, ванна все еще остается устойчивой к агрессивным веществам. Чистить ее можно любыми моющими средствами, но лучше делать это мягкими тряпками без металлических концов.

А вот избегать во время чистки нужно слишком интенсивных движений и передержки средств на поверхности.

Эмалированная ванна

Чистить такие ванны нужно средствами, содержащие щелочи – содой, солью или лимонной кислотой. Хорошо будет работать ткань или мягкая губка. Но не стоит использовать кислоты, агрессивные абразивы и тому подобное. Избегайте сильного давления во время чистки.



Ванну нужно мыть осторожно / Фото Pexels

Как отмыть ванну от желтизны

Отмыть желтую ванну можно легко с помощью стирального порошка. Нужно взять его необходимое количество и нанести на мокрую поверхность. Лучше всего взять щетку с длинным ворсом, а после этого начать промывать ванну. После этого средство нужно оставить еще на 40 минут, а после этого смыть теплой водой.

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Еще одно вещество, которое будет очень полезным – это уксус. Вы можете просто заполнить ванну водой и растворить в ней полтора литра уксуса. Оставьте ванну наполненной на ночь, а рано утром выпустите воду и вымойте стенки губкой или теплой водой.

Или же вы можете смочить полотенца уксусом и накрыть ванну на несколько часов. После этого промойте все теплой водой, чтобы нейтрализовать кислотность.