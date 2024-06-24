Холодильник останется холодным даже во время длительных отключений света: простая хитрость
Источник:"Главред"
Холод в холодильнике – это то, что вам нужно, чтобы и продукты не испортились, и сама техника не пришла в негодность, ведь частые обесточивания могут влиять на работу холодильника.
Во время длительных отключений электроэнергии больше всего может пострадать холодильник, ведь этот прибор быстро нагревается, и продукты в нем начинают портиться. Но сохранить в нем прохладу на самом деле достаточно просто.
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Как сохранить холод в холодильнике без света
Холод поддерживает работу холодильника и позволит ему работать гораздо дольше. Поэтому стараться поддерживать в нем прохладу обязательно. И для того, чтобы это сделать, вы можете воспользоваться несколькими советами от экспертов.
- Не открывайте холодильник слишком часто. Когда дверца герметично закрыта, прибор самостоятельно будет сохранять холод до восьми часов.
- Следите за температурой в комнате. Так, температура снаружи холодильника влияет на его работу, поэтому старайтесь не забывать о шторах и жалюзи, чтобы прямой солнечный свет как можно меньше попадал на прибор.
- Правильно выкладывайте продукты на полках. В холодильниках есть специальная система охлаждения, что создает круговорот холодного воздуха. И чтобы не препятствовать работе прибора, вам нужно не закрывать продуктами вентиляционные отверстия.
- Не кладите в холодильник горячее и теплое. Такие блюда и продукты могут быстро нагреть пространство вокруг себя.
Холодильник не стоит часто открывать / Фото Pexels
Что делать с холодильником, когда долго нет света
В таком случае вы можете использовать аккумуляторы холода, чтобы поддерживать нужную температуру, или же попробовать изготовить их самостоятельно из продуктов и предметов, которые уже есть у вас дома.Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.
- Солевой. Вам нужно взять 450 граммов соли и добавить туда 1 чайную ложку желатина. Все это разведите в литре воды. Раствор разлейте по бутылкам и заморозьте. Не наливайте жидкость до верха, ведь при замораживании жидкость расширится.
- Гелевый. В литре воды нужно развести 40 граммов клея для обоев. Тщательно перемешайте смесь, разлейте по бутылкам и заморозьте.