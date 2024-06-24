Холодильник останется холодным даже во время длительных отключений света: простая хитрость

Холод в холодильнике – это то, что вам нужно, чтобы и продукты не испортились, и сама техника не пришла в негодность, ведь частые обесточивания могут влиять на работу холодильника.

Во время длительных отключений электроэнергии больше всего может пострадать холодильник, ведь этот прибор быстро нагревается, и продукты в нем начинают портиться. Но сохранить в нем прохладу на самом деле достаточно просто.

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Как сохранить холод в холодильнике без света

Холод поддерживает работу холодильника и позволит ему работать гораздо дольше. Поэтому стараться поддерживать в нем прохладу обязательно. И для того, чтобы это сделать, вы можете воспользоваться несколькими советами от экспертов.

Не открывайте холодильник слишком часто. Когда дверца герметично закрыта, прибор самостоятельно будет сохранять холод до восьми часов.

Когда дверца герметично закрыта, прибор самостоятельно будет сохранять холод до восьми часов. Следите за температурой в комнате. Так, температура снаружи холодильника влияет на его работу, поэтому старайтесь не забывать о шторах и жалюзи, чтобы прямой солнечный свет как можно меньше попадал на прибор.

Так, температура снаружи холодильника влияет на его работу, поэтому старайтесь не забывать о шторах и жалюзи, чтобы прямой солнечный свет как можно меньше попадал на прибор. Правильно выкладывайте продукты на полках. В холодильниках есть специальная система охлаждения, что создает круговорот холодного воздуха. И чтобы не препятствовать работе прибора, вам нужно не закрывать продуктами вентиляционные отверстия.

В холодильниках есть специальная система охлаждения, что создает круговорот холодного воздуха. И чтобы не препятствовать работе прибора, вам нужно не закрывать продуктами вентиляционные отверстия. Не кладите в холодильник горячее и теплое. Такие блюда и продукты могут быстро нагреть пространство вокруг себя.



Холодильник не стоит часто открывать / Фото Pexels

Что делать с холодильником, когда долго нет света

В таком случае вы можете использовать аккумуляторы холода, чтобы поддерживать нужную температуру, или же попробовать изготовить их самостоятельно из продуктов и предметов, которые уже есть у вас дома.

Солевой. Вам нужно взять 450 граммов соли и добавить туда 1 чайную ложку желатина. Все это разведите в литре воды. Раствор разлейте по бутылкам и заморозьте. Не наливайте жидкость до верха, ведь при замораживании жидкость расширится.

Вам нужно взять 450 граммов соли и добавить туда 1 чайную ложку желатина. Все это разведите в литре воды. Раствор разлейте по бутылкам и заморозьте. Не наливайте жидкость до верха, ведь при замораживании жидкость расширится. Гелевый. В литре воды нужно развести 40 граммов клея для обоев. Тщательно перемешайте смесь, разлейте по бутылкам и заморозьте.