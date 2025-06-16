Должен знать каждый автолюбитель: как подготовить авто к летним путешествиям

Летний сезон - лучшее время для путешествий на автомобиле: новые города, море, горы или просто вылазка на природу. Но прежде чем отправляться в путь, стоит убедиться, что авто готово выдержать жару, километры и непредсказуемость пути.

24 Канал сделал пошаговую инструкцию, как правильно подготовить машину к летнему путешествию.

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Проверьте техническое состояние авто

Перед дальней поездкой рекомендуется пройти плановый техосмотр – даже если недавно все казалось в норме. Особенно обратите внимание на:

тормозную систему: колодки, диски, уровень тормозной жидкости;

подвеску и рулевое управление: любой люфт или стук может усилиться на плохих дорогах;

уровень масла: при необходимости замените масло и проверьте фильтры;

аккумулятор: высокая температура негативно влияет на батарею, особенно старую.

Позаботьтесь об охлаждении

Лето – время перегревов. Чтобы избежать этого стоит проверить уровень охлаждающей жидкости. Если в авто есть кондиционер – очистите фильтры и заправьте систему фреоном.



Позаботьтесь о системе охлаждения / Фото Unsplash

Соберите базовый набор вещей

В дороге может случиться что угодно. Возьмите с собой:

аптечку;

огнетушитель;

знак аварийной остановки;

буксировочный трос;

насос, домкрат, набор ключей;

зарядку для телефона, power bank;

фонарик, влажные салфетки влажные салфетки;

канистру с водой – для себя и авто.

Наведите чистоту в салоне

Пыль, крошки, пятна - враги комфорта. Пропылесосьте салон, протрите пластик, замените ароматизатор. Добавьте органайзеры, чтобы удобно хранить мелочи, и запаситесь мусорными пакетами.

Интересно! Ранее мы писали о том, как убрать запах табака в авто. С этой задачей справятся даже бюджетные средства.



Как подготовить авто к летним путешествиям / Фото Unsplash

Защита от жары

Обязательно приобретите солнцезащитные шторки или пленку, чтобы салон не превратился в духовку.

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Подготовленное авто – это не только удобство, но и ваша безопасность. Не экономьте на диагностике, берегите себя и путешественников рядом. А главное – наслаждайтесь дорогой. Потому что лето – это лучшее время для приключений!