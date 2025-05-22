Как почистить салон в домашних условиях: нужно копеечное средство

Салон машины можно легко почистить в домашних условиях. Со временем в нем появляется пыль, загрязнения и различные пятна. Чтобы отчистить салон, не обязательно обращаться в автомойки с услугами химчистки, поскольку все легко можно сделать дома.

Домашнее мытье салона позволит существенно сэкономить денег, пишет 24 Канал. Чтобы идеально почистить салон, стоит воспользоваться одним действенным средством.

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Чем помыть салон в домашних условиях

Чтобы сделать средство для мытья салона, понадобятся две бутылки с пульверизаторами, лимонная кислота в пакетиках, сода и средство для мытья посуды или жидкое мыло.

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В пол-литровую бутылку нужно засыпать 5 чайных ложек лимонной кислоты и залить теплой водой, чтобы она быстрее растворилась. Далее надо добавить немного моющего средства или жидкого мыла. В другую бутылку надо добавить несколько чайных ложек пищевой соды и залить водой, а потом ее встряхнуть, чтобы сода не растворилась.



Салон машины можно легко отмыть / Фото Pexels

Далее надо разбрызгать участок обивки в салоне авто раствором соды, а после этого нанести раствор с лимонной кислотой. После обоих растворов образуются пузырьки, которые выведут грязь из ткани. Для лучшего эффекта, пятно дополнительно можно растереть щеткой. Далее пену надо удалить чистой тряпкой и дать ткани засохнуть.

К слову! Мы рассказали маленький лайфхак, после которого окна не будут запотевать в машине.

Если же салон кожаный, то стоит воспользоваться мыльным раствором. В воде разведите бесцветное мыло. Это может быть детское, хозяйственное или жидкое. Размешайте все, вспеньте и нанесите мягкой губкой или тряпкой на места загрязнения и аккуратно вытрите.