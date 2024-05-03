Эта ошибка во время чистки зубов делает их желтыми: о ней знают единицы

Чистка зубов - это чрезвычайно важная привычка, о которой точно не стоит забывать. Но даже если вы регулярно этим занимаетесь, всего одна ошибка может привести к тому, что все будет напрасным, и зубы пожелтеют.

Стоматологи предупреждают, что во время чистки зубов вам нужно быть максимально тщательными. А одна простая ошибка, которую допускают многие люди, может вызвать пожелтение зубов. О ней рассказывает доктор Ферах Хамид.

Интересно Можно ли печь куличи в Страстную пятницу: традиции самого скорбного дня в году

Какая есть ошибка во время чистки зубов

Не все люди об этом знают: перед тем, как начинать чистить зубы, нужно намочить зубную щетку. Так вы облегчите распределение зубной пасты по всем зубам, и чистка станет более эффективной.

Кроме того, когда вы смачиваете щетину, она смягчается. Это означает, что во время чистки она мягче воздействует на десны и зубы, помогая избежать любого раздражения или повреждения. Итак, помните, быстрые брызги воды на вашу щетку могут сделать большую разницу в содержании рта в чистоте,

– поделился стоматолог.

Но если вы будете чистить зубы определенным образом – например, сразу же после употребления кислой пищи или без добавления воды, это может привести к тому, что ваши зубы станут менее белыми. Сначала сухая зубная щетка может показаться вам полезной, ведь она лучше удаляет поверхностные пятна, и без воды зубная паста будет плохо распределяться, и это приведет к тусклости зубов.



Зубную щетку нужно мочить / Фото Pexels

Кроме того, чистки зубов сразу же после употребления кислых продуктов – это еще одна привычка, которой вам обязательно нужно избегать, ведь это может привести к повреждению зубной эмали.

Так вы обнаружите более желтый слой под ней, и ваши зубы будут выглядеть не так привлекательно. Поэтому ключевой фактор для сохранения белизны ваших зубов – это правильная чистка в соответствующее время.