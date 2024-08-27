Вот как нужно хранить цветную капусту, чтобы она не чернела и не начала вонять

Цветная капуста – это невероятный по вкусу овощ, который идеально подходит для огромного количества рецептов. Но использовать ее нужно быстро, потому что она может испортиться. И чаще всего это случается именно из-за неправильного хранения.

Цветную капусту можно жарить, печь, готовить на пару или на гриле – в каждом случае она все еще будет радовать вас богатым вкусом и чрезвычайным набором витаминов. Впрочем, для того, чтобы по-настоящему насладиться ею, нужно сначала разобраться, как ее правильно хранить.

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Как правильно хранить целую цветную капусту

Существует несколько простых, но чрезвычайно эффективных способов хранить цветную капусту с надлежащей влажностью и правильным воздушным потоком. Если она уже завернута, вам нужно ослабить пластик для того, чтобы немного стимулировать поток воздуха и избежать нежелательной влаги и конденсата.

Также вы можете положить целую головку капусты в вентилируемый полиэтиленовый пакет и плотно завернуть его. Выбирайте тот способ, что подходит для вас лучше, и всегда храните капусту в соответствующем ящике стеблем вверх.

Как хранить нарезанную цветную капусту

Если же вы уже успели разрезать соцветия капусты, вам нужно убедиться, что частицы максимально сухие перед тем, как класть их в холодильник. Вы можете использовать кухонное или бумажное полотенце для того, чтобы высушить каждый кусок.

После этого положите капусту в герметичный контейнер, или в перфорированный полиэтиленовый пакет. Так вы сохраните влагу, и капуста в течение длительного времени будет оставаться свежей.



Капусту нужно правильно хранить / Фото Pexels

Как заморозить цветную капусту

Если вы знаете, что не успеете съесть целую цветную капусту, тогда неплохим вариантом будет заморозить ее, ведь такой овощ может очень хорошо храниться в морозильной камере.

Сначала нужно тщательно вымыть овощ и нарезать его на соцветия. После этого бланшируйте их в кастрюле с кипящей водой примерно две минуты, пока они совсем немного не сварятся.

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Стряхните капусту, чтобы она прекратила готовиться. Добавьте ее в миску с ледяной водой на несколько минут и выстелите на противень, оставив между соцветиями достаточно места. Противень нужно поставить в морозильную камеру на несколько часов, а уже после этого капусту можно разложить в полиэтиленовые пакеты для дальнейшей заморозки.

Учитывайте, что в таком виде капуста может храниться до восьми месяцев.