Хлеб будет лежать неделями: вот один идеальный способ его хранения: вот один идеальный способ

Хлеб – это продукт, который найдется в любом доме, но обычно его стараются съесть как можно скорее, ведь он может портиться: сохнуть или даже плесневеть.

Избежать проблемы порчи хлеба на самом деле удивительно просто – все, что вам нужно знать, так это правильный способ его хранения. Именно ошибки в этом процессе могут приводить к тому, что хлеб слишком быстро плесневеет.

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Как правильно хранить хлеб

Конечно, неприятно покупать буханку хлеба, а уже через несколько дней обнаружить, что он уже заплесневел. Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что плесень – это следствие неправильных методов хранения. Но если вы сделаете все правильно, вы сможете продлить срок его хранения минимум до семи дней.

Важнейшее правило, которое вам точно нужно запомнить – это то, что хлеб ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике. Это может показаться глупым, ведь холодильник – это как раз место для хранения продуктов питания, однако на самом деле подобное размещение приведет только к его порче.

Ваш хлеб там может быстро почерстветь – значительно быстрее, чем это произошло бы при комнатной температуре.



Хлеб нужно хранить в правильном месте / Фото Pexels

Вместо этого вы можете использовать другой способ, который будет работать идеально – заверните его в вощеную бумагу. Так ваш хлеб будет мягким, но не слишком. Все, что вам нужно сделать – это поместить хлеб в какой-то контейнер и накрыть сверху провощенной бумагой. Или же вы можете завернуть хлеб прямо в него.

Обертка, покрытая пчелиным воском, легко деформируется и окутывает все уголки и щели буханки. Черствеет хлеб из-за того, что он теряет влагу, а хранение в герметичном контейнере может привести к размножению бактерий, и тогда он заплесневеет. Поэтому идеальное решение – это вощаная бумага. Так хлеб не станет твердым и не заплесневеет.