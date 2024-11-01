Как правильно поливать монстеру, чтобы она росла десятилетиями
Монстера может вырасти очень большой и процветать годами, если обеспечить ей правильный уход. Это может быть очень просто, если знать всего несколько правил.
Монстера – это популярное комнатное растение, которое может освежить вид любого помещения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Но для того, чтобы она хорошо росла, нужно разобраться, как ее правильно поливать.
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Как часто нужно поливать монстеру
Как правило, полив монстеры нужно проводить тогда, когда верхние сантиметры почвы уже кажутся вам сухими. Большинство садоводов не имеют конкретного расписания, но периодически проверяют землю в горшке.
Не поливайте свое растение только потому, что наступил конкретный день недели. Дело в том, что если последние дни были пасмурные, тогда растению не понадобится так много воды, ведь оно не так активно фотосинтезирует. Если неделя солнечная и теплая, тогда может понадобиться немного больше воды.
Монстеру нужно вовремя поливать / Фото Pexels
На что нужно смотреть во время полива
Частота полива монстеры очень сильно зависит от нескольких факторов, в частности солнечный свет, почву, размер контейнера и температура.
- Почва. Растения монстеры предпочитают хорошо дренированную почву, которая также слегка влажная. Лучше всего подойдет специальный грунт для тропических растений, а также хорошо аэрированный грунт.
- Влажность и температура. Монстера может прекрасно приспособиться к более сухой среде в домашних условиях, но если среда будет влажной, она будет расти быстрее и живее. Чем теплее и суше в вашем доме, тем чаще нужно проводить полив.
- Размер горшка. Если монстера растет в большом горшке, почва будет реже пересыхать, но это может привести к загниванию корней.
- Солнечный свет. Растениям нужен рассеянный свет, но слишком большое его количество может привести к высушиванию почвы, и вам придется поливать растение чаще.