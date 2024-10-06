Как стирать кашемир, чтобы не испортить его: эти правила нужно знать

Как и любая другая шерсть, кашемир нуждается в регулярном и качественном уходе. Этот роскошный материал, к сожалению, очень легко испортить, если стирать его неправильно.

Свитера из кашемира, любят, вероятно, все, ведь это замечательный материал, который имеет невероятное качество, а также выглядит просто роскошно. Впрочем, далеко не все знают основные правила ухода за ним, пишет Kashemirmoda.

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Как правильно ухаживать за кашемиром

Правил ухода за материалом не так много, но все они чрезвычайно важны. Прежде всего, при проветривании кашемир совсем не теряет своих свойств, поэтому пренебрегать этим не стоит.

Не советуют носить его два дня подряд: гораздо лучше делать это по крайней мере через день, ведь это даст свитеру возможность отдохнуть и проветриться.

Также никогда нельзя стирать кашемир при температуре выше, чем 20 градусов. Только так одежда из кашемира может сохранить свою форму, не садится и не кошлатится. Если вы хотите постирать свитер в стиральной машине, используйте режим для стирки шерсти с температурой до 20 градусов.



Уход за кашемиром должен быть тщательный / Фото Pexels

Впрочем, если это невозможно, гораздо лучше будет постирать свитер руками. Впрочем, никогда не выкручивайте его в руках, ведь вместо этого лучше использовать отжим в стиральной машине на максимуме в 1000 оборотов в минуту.

А что же делать, если на свитере появляются катышки? После второй или третьей стирки они должны полностью исчезнуть, ведь образование катышков обычно является проблемой новых свитеров. Сами по себе они не являются дефектом, ведь это характерно для изделий из натуральной шерсти.

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Выстиранный и отжатый свитер никогда нельзя сушить на прямом солнце или в сушилке – это может привести к действительно необратимым изменениям в структуре ткани. Кстати, кашемировую одежду не нужно гладить, ведь это также может привести к ухудшению структуры ткани.

И самое главное правило – всегда обращайте внимание на инструкции, что расположены на этикетке одежды.