Идеальный режим для стирки пуховика: будет выглядеть как новенький

Уже совсем скоро начнется зима, а это означает только одно – самое время доставать свои пуховики и обнаружить, что с прошлого сезона на них осталось немало пятен и засаленных мест.

Стирка пуховика – это совсем непростая задача, сообщает 24 Канал. Если подойти к этому бездумно, он может потерять привлекательный вид, а наполнитель собьется в комочки. К счастью, этого легко можно избежать.

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Какой режим использовать для стирки пуховика?

Во время неосторожной стирки вашего любимого пуховика его можно очень просто испортить. Впрочем, это не значит, что стирать его не стоит – ведь иначе он будет выглядеть неопрятно уже в самом начале зимы. Зато нужно разобраться, какой режим для этого лучше использовать.

Специалисты убеждены, что для этого нужно выбирать наиболее деликатный режим своей стиральной машины. Учитывайте то, чтобы температура была минимальной – не более, чем 30 градусов. Также нужно выбрать минимальное количество оборотов для отжима.

Еще один важный совет, которым точно не стоит пренебрегать – не используйте во время стирки стиральный порошок. Зато в специальный отсек стоит залить жидкое моющее средство. Учитывайте, что гранулы порошка могут оставить следы на материале, ведь они плохо растворяются при низких температурах.

И последнее, но точно не по важности – включайте дополнительный режим полоскания. Так вы точно будете уверены в том, что средство для стирки хорошо смылось с поверхности вашего пуховика. Также в стиральную машину вместе с пуховиком вы можете положить несколько теннисных мячиков, чтобы они помогли во время стирки распределить пух, чтобы он не сбивался.



Пуховик нужно стирать максимально осторожно / Фото Pexels

Как правильно сушить пуховик после стирки?

Этот этап не менее важен, ведь пух – это сложный материал для сушки, и разровнять и сушить его стоит на максимально плоской и дышащей поверхности. Вы можете использовать обычную сушилку для белья, но обязательно поставьте ее в помещении с отоплением.

Сушить пуховик в холодной комнате опасно – он может залежаться влажным, и внутри появится неприятный запах. Когда же пуховик просохнет, может сложиться впечатление, что пух внутри куда-то исчез – иногда это случается из-за того, что он сбивается в комочки. Тогда их нужно размять в руках, а после этого хорошо растрясти пуховик, пока он не приобретет прежний объем.