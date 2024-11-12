Спатифиллум не цветет: вот как это исправить всего за несколько дней

Спатифиллум –это замечательное растение для выращивания в доме. Вот только заставить его цвести иногда –то еще задание.

В народе спатифиллум также имеет и другое название – женское счастье, сообщает 24 Канал. Считается, что это растение может привлекать в дом гармонию и спокойствие. Вот только заставить его зацвести не так уж и легко.

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Как заставить цвести спатифиллум?

Спатифиллум – это очень популярное комнатное растение, и дома его обычно держат не только из-за больших насыщенных листьев, но и из-за интересного и выразительного цветения. Вот только это тропическое растение, которое обычно обильно цветет от начала весны до середины осени.

Несмотря на то, что цветок достаточно выносливый, для обильного и частого цветения их все же нужно создать определенные условия. В частности, позаботьтесь о температуре: она должна быть около 22 – 23 градусов, а если будет слишком низкая – цветок этого не оценит.

Нужно обратить внимание и несколько других аспектов, которые помогут обеспечить спатифиллуму наилучшие условия:

Освещение. Спатифиллум не будет расти в прямых солнечных лучах, лучше отставить его в тень. Не стоит оставлять также горшок на южном подоконнике.

Спатифиллум не будет расти в прямых солнечных лучах, лучше отставить его в тень. Не стоит оставлять также горшок на южном подоконнике. Полив. Растение нуждается в качественном поливе водой комнатной температуры. Летом, когда растение цветет, нужно поливать обильнее, а зимой можно сократить количество воды. Поливать спатифиллум нужно тогда, когда подсохнет верхний слой почвы.

Растение нуждается в качественном поливе водой комнатной температуры. Летом, когда растение цветет, нужно поливать обильнее, а зимой можно сократить количество воды. Поливать спатифиллум нужно тогда, когда подсохнет верхний слой почвы. Влажность. Растение в природе растет во влажном климате, поэтому опрыскивание очень любит, и лучше проводить его дважды в неделю.



Спатифиллуму нужны некоторые условия / Фото Pexels

Чем подкормить спатифиллум для цветения?

Специалисты убеждены, что для лучшего цветения спатифиллума ему нужна некоторая подкормка. Лучше всего будет работать молотая корица. Для того, чтобы приготовить раствор для полива, нужно растворить ложку молотой корицы в литре воды и полить спатифиллум под корень.

Раствор нужно вносить раз в неделю в течение месяца. И если соблюдать и другие условия его выращивания, уже совсем скоро спатифиллум порадует вас яркими обильными цветами.