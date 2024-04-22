Домашняя горчица всего за 5 минут: простой рецепт для хозяек

Иногда дома заканчивается горчица, но она крайне необходима для какого-то блюда. Но вам необязательно сразу же бежать в магазин - возможно, вы можете сделать горчицу прямо у себя на кухне.

Горчица – это один из самых популярных соусов, и ее можно сочетать с наиболее разнообразными блюдами. Также она будет интересным дополнением к маринадам и заправкам – особая нотка точно придаст пище необычный вкус.

Интересно Как вручную посеять горчицу весной: полезные советы, которые упростят работу

Как приготовить домашнюю горчицу

Для того, чтобы приготовить горчицу у себя дома, вам нужны будут такие продукты:

200 граммов зерен горчицы;

45 миллилитров столового уксуса;

100 граммов сахара;

10 миллилитров растительного масла;

15 граммов соли;

60 граммов меда.

Впрочем, вам нужно учитывать, что хоть такой рецепт и занимает немало времени, для него нужно использовать только замоченную горчицу. Для этого хорошо ее промойте, поместите в емкость, залейте водой и оставьте так на 2 часа.



Горчицу можно приготовить дома / Фото Pexels

После этого зерна нужно сцедить, чтобы в них не осталось лишней воды, и пересыпать их в чашу блендера. Впоследствии туда же добавьте и остальные ингредиенты в указанных дозах.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Все их нужно измельчить до однородности. Готовый продукты нужно непременно хранить в холодильнике в стерилизованных банках, ведь это поможет сохранить горчицу свежей.