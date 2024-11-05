Пищевая моль исчезнет из дома навсегда: вот простое средство от нее

Пищевая моль может испортить немало продуктов, и поэтому с ней нужно быть очень внимательными и стараться устранить сразу же после того, как заметили ее дома.

Пищевая моль дома может стать настоящей проблемой, сообщает 24 Канал. Прежде всего она оказывается среди различных круп и макарон, а также сухофруктов, и может привести к тому, что вам придется выбрасывать целый пакет продуктов.

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Как выгнать пищевую моль из дома?

Никому не будет приятно увидеть белых бабочек в банке – ведь они могут испортить кучу продуктов. Но переживать не стоит, ведь существует достаточно много способов, которые помогут вам справиться с проблемой и убедиться, что моль уже никогда не вернется в ваш дом.

Прежде всего, нужно выяснить, где именно она оказалась – и для этого проверьте все свои банки с крупами, мукой и сухофруктами. Осмотрите каждый пакет и банку, и в них вы можете обнаружить не только взрослых особей, но и их личинок, а также продукты жизнедеятельности. Зараженные продукты следует всегда выбрасывать, ведь они уже не являются безопасными для употребления в пищу.

А если вы хотите быть полностью уверенными, что вредители исчезли, после мытья нужно подержать все контейнеры на балконе несколько дней – они не переживут холодной температуры.



Пищевую моль можно прогнать / Фото Pexels

Кроме того, вы можете попробовать избавиться от моли с помощью сильных запахов, которые она не любит. Особенно хорошо действует на пищевую моль лавровый лист, гвоздика, лаванда и кожура цитрусовых. Разложите их в кухонном шкафу между пакетами. Они не только защитят вас от надоедливых вредителей, но могут наполнить кухню приятным ароматом.

Также стоит использовать и магазинные средства против моли – они будут наиболее полезными, особенно в случае, если у себя дома вы нашли очень много этих вредителей. Кстати, проверить нужно не только продукты, но и оконные рамы – очень часто кухонная моль оставляет своих личинок также так.

А для того, чтобы предупредить появление насекомых в будущем, вы можете класть по зубчику чеснока в каждую банку с крупами. Это не повлияет на вкус, но сможет отпугнуть насекомых.