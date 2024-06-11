Как проверить настоящее золото в домашних условиях: вы будете удивлены

Иногда у людей подкрадываются сомнения относительно того, настоящие ли золотые украшения. Для этого не надо идти в ювелирные магазины или ломбард. Узнать настоящее ли золото можно в домашних условиях.

Прежде всего надо обратить внимание на пробу (должна быть от 375 до 999), и если ее не заметно на украшении, то узнать о подлинности изделия можно несколькими другими путями. Сначала попробуйте рассмотреть пробу с помощью увеличительного стекла. Если нет – проверяйте уже проверенными методами.

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Проверка золота на запах

Потрите украшение в руках и понюхайте. Настоящее золото не имеет выраженного запаха, а вот запах металла может свидетельствовать о том, что украшение является сплавом и не чистым золотом.

Проверка золота магнитом

Поднесите золотое изделие к магниту. Если оно будет примагничиваться, то украшение является ненастоящим.



Определить настоящее ли золото можно в домашних условиях / Фото Pexels

Проверка уксусом

Этот способ подходит только для тех случаев, когда вы не боитесь испортить украшение. Залейте изделие из золота уксусом и подождите 15 минут. Если оно потемнеет – перед вами подделка.

Проверка йодом

Сначала протрите украшение спиртом и дождитесь высыхания, а после этого капните йода. Если изделие не золотое, оно изменит цвет за несколько минут.

Проверка нашатырным спиртом

Смочите ватную палочку в спирте и проведите по внутренней части изделия. Если цвет украшения и ватной палочки не изменится – это признак чистого золота.