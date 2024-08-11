Чтобы никто не обманул: вот как проверить серебро на подделку магнитом и бумагой

Если вы хотите купить украшение из серебра, очень важно сперва убедиться, что оно действительно изготовлено из желаемого металла. Ведь даже наличие пробы не всегда означает, что серебро настоящее.

Многие люди имеют дома украшения. И тогда, когда одни люди предпочитают золото, другие носят исключительно серебро. Но в современном мире очень популярным стал шопинг в интернете, и если вы не хотите, чтобы вас обманули с украшением, нужно знать, как вовремя его проверить.

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Как можно проверить серебро на подделку

Прежде всего вам нужно попробовать найти на ювелирном изделии клеймо. Если же его нет, чаще всего это указывает на то, что украшение является подделкой. Но есть несколько проб серебра, которые являются официально утвержденными:

750;

800;

830;

875;

925;

960.

И, например, проба 925 означает, что на 92,5% украшение состоит из серебра, а остальные – это примеси, которыми обычно является медь. Но кроме проверки пробы вы должны знать еще несколько способов определить подделку.

Вот какие предметы для этого могут пригодиться:

магнит;

йод;

мел;

уксус;

бумага.

Для проверки магнитом сгодится даже самый обычный магнитик из вашего холодильника. Если ваше украшение прилипает к нему, это точно подделка, а не настоящее серебро. Дело в том, что серебро не будет реагировать на магнит.



Серебро можно проверить на подделку / Фото Pexels

Если же вы хотите проверить серебро с помощью бумаги, тогда вам нужно провести украшением по листу. Если на нем остается след, который напоминает карандаш, тогда это настоящий свет. Но учитывайте то, что метод не сработает, если украшение покрыто родием или позолотой.

Вы также можете попробовать натереть серебро мелом – на настоящем металле останется темный след. А если дома есть уксус, тогда вы можете слегка поцарапать украшение в незаметном месте и капнуть туда немного жидкости. На настоящем серебре должна появиться белая пена, а на подделке – зеленая.

А вот с проверками йодом нужно быть очень осторожными, ведь он может и испортить изделие. Проведите по украшению ватной палочкой с йодом и сразу же смойте его. На серебре должно появиться мутное тусклое пятно, которое впоследствии исчезнет.