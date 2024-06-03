Как растянуть джинсы, если после стирки они стали малыми: проверенные методы

Иногда так бывает, что после стирки джинсы мельчают и становятся уже. Не всегда в таких случаях надо спешить в магазин за новыми джинсами. Наряд можно дома растянуть самостоятельно в длину и ширину.

Оказывается, джинсы можно растянуть благодаря обычной воде. Ту область изделия, которая слишком мала (бедра, талия, ягодицы) надо сбрызнуть водой, а затем растянуть руками в ширину.

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Вода должна быть обязательно теплой. Натягивайте изделие примерно 10 раз, чтобы оно действительно немного потянулось.

Как растянуть с помощью водки

Чтобы растянуть джинсы, воспользуйтесь раствором на основе водки. Для этого вам нужно взять

5 литров воды комнатной температуры;

3 столовые ложки нашатырного спирта;

1 столовую ложку водки;

1 столовую ложку скипидара.

Смешайте все эти компоненты и замочите джинсы в раствор на 30 минут. Тогда достаньте изделие, выкрутите и повесьте сушиться. Этот раствор смягчает деним, поэтому их потом будет легче растянуть.



После неудачной стирки джинсы можно растянуть / Фото Pexels

Как растянуть джинсы средством для обуви

В специализированных магазинах есть средства, как применяют для растяжения обуви. Его надо нанести по всей длине шва. После этого мягко растягивайте изделие в противоположные стороны. Для максимального результата процедуру стоит повторить несколько раз.

Что делать, если длина маловата

Если есть проблемы с длиной, то джинсы надо растягивать вдоль внутреннего шва, начиная от колена. Во время растягивания в длину джинсы надо смочить теплой водой с внутренней и внешней стороны.