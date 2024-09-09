Одежду можно разгладить и без утюга: вот несколько простых способов

Мятая одежда выглядит не очень опрятно и привлекательно, впрочем, далеко не всегда есть возможность или даже время взяться за глажку. К счастью, можно разгладить ее и без этого.

Иногда глажку одежды проводить не получается, или же это может быть не очень безопасно для одежды: например, если ткань вашей блузки очень деликатная, или же если подошва утюга загрязнена подгоревшей тканью. И несколько лайфхаков могут помочь разровнять одежду.

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Используйте фен

Мятую вещь нужно повесить на вешалку и смочить небольшим количеством воды – для этого вы можете использовать пульверизатор. После этого включите фен и струей горячего воздуха разгладьте проблемные участки вашей одежды. Впрочем, избегайте того, чтобы держать фен слишком близко, ведь это может привести к тому, что вы прожжете ткань.

Сделайте утюг из кастрюли

Горячая кастрюля или чайник могут разгладить складки на одежде не хуже любого утюга. Впрочем, пользоваться ими будет далеко не так удобно. Для этого вам нужно вскипятить немного воды в кастрюле, и как только вода начнет кипеть, вылейте ее. После этого быстро дном кастрюли "погладьте" одежду на столе или другой твердой поверхности.

Используйте щипцы для волос

Плоские щипцы также могут быть очень полезными. Особенно хорошо справится инструмент со складками на небольших участках – например, на воротничке, манжетах и промежутках между пуговицами. Но сначала вам нужно убедиться, что щипцы чистые, чтобы не нанести одежде больше вреда, чем пользы.

Пропарьте мятую вещь

Одежду нужно повесить на вешалке над ванной. После этого включите горячий душ на полную мощность или наполните ванну. Через 10 – 15 минут пар пропитает мятую вещь, и складки можно будет легко разгладить руками. Но окна и двери в этот момент нужно закрыть, чтобы не выпускать влагу и тепло из ванной.



Мягкие вещи можно пропарить / Фото Pexels

Сделайте самодельный спрей против складок

В магазинах вы можете найти специальные средства, которые работают как "жидкий утюг". и вам необязательно покупать их, ведь вы можете изготовить подобное средство дома. Для этого нужно смешать чайную ложку кондиционера для белья, чайную ложку спирта и стакан воды. Смесь залейте в пульверизатор и побрызгайте на мятую одежду.

Ткань сразу же смягчится, и складки исчезнут на глазах.