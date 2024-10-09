Эти 5 гостиничных идей добавят вашему дому шика: стоит их попробовать

От замечательного отеля всегда остаются хорошие впечатления: там все идеально сложено, всегда чисто и хорошо пахнет. И иногда кажется, что достичь подобного эффекта дома практически невозможно.

Некоторые аспекты отелей, оказывается, вы можете достаточно легко интегрировать в свой дом – например, элементы дизайна или чистоты, которые так всех привлекают. И для этого даже не нужно делать какого-то значительного ремонта или иметь большой бюджет, пишет Real Simple.

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Розетка возле кровати

Нет ничего приятнее, чем проснуться в роскошном гостиничном номере с полностью заряженным телефоном. И если возможность просыпаться в отеле случается не так часто, часть о телефоне можно перенести и в свой дом.

Если у вас есть привычка читать в телефоне или листать соцсети перед сном, то розетка прямо у прикроватной тумбочки может стать большим улучшением в интерьере и удобства вашего дома.

Ролеты на окнах

Иногда хочется погрузиться в дрему даже посреди дня, но яркое солнце точно будет мешать вам в этом. Ролеты – это идеальный способ держать свет как можно дальше от помещения, и одновременно сделать его визуально больше благодаря отсутствию штор.

Встроенные динамики с Bluetooth

Интегрированное аудио точно является трендом в отелях, но ничего не мешает вам добавить его и в свой дом. Так вы сможете включать музыку в квартире прямо со своего телефона. И, несмотря на первое мнение, эта роскошь не должна ограничиваться только гостиной. На самом деле одним из неожиданных, но очень удачных мест для встроенного динамика может быть потолок вашей ванной комнаты.

Бесконтактные краны

Независимо от того, остановились ли вы в шикарном отеле, или обедаете в хорошем ресторане, вы уже заметили, что бесконтактные краны не только гигиеничны, но и удобны.



Бесконтактные краны могут быть очень удобными / Фото Pexels

Поэтому они могут стать прекрасным дополнением и к любому дому. Обычно их используют в средах с интенсивным трафиком, однако есть немало красивых вариантов и для жилого использования.

Многоразовые бутылки для ванной комнаты

Конечно же, одинаковые бутылки в ванной без этикеток и различных картинок сразу же создают ощущение роскоши. И вы можете перенести его и в свою ванную, просто приобретя несколько многоразовых бутылок. В конце концов это сэкономит вам деньги и создаст более изящную и роскошную эстетику ванной комнаты.