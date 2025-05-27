Растения, которые помогают преодолеть стресс: они действительно полезны

Многие выращивают дома растения для того, чтобы улучшить интерьер, впрочем некоторые вазоны имеют кроме эстетической еще и полезную функцию, потому что способны улучшать настроение и снимать стресс.

Если вы часто испытываете стресс, находитесь в апатичном настроении и не можете ничего с этим поделать, стоит приобрести определенные цветы и расположить их в спальне или возле рабочего стола, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Easyplant.

Читайте также Пионы распустятся гораздо быстрее: что для этого надо сделать

Потос

Это растение способно снять стресс и тревогу. Потос имеет нежный аромат и способен успокоить и настроить на внутреннюю гармонию. Положите потос возле рабочего стола, чтобы растение способствовало отдыху и уменьшило напряжение.

Кстати, найти растения на любой вкус по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет. А с подпиской "Для своих" доставка – бесплатная.

Монстера

Тропическое растение способно очищать воздух, поглощать токсины и выделять кислород. Монстеру полезно держать в закрытых или плохо вентилируемых помещениях. Кроме того, монстера содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами.



Монстера помогает снять стресс / Фото Pexels

Антиоксиданты укрепляют иммунную систему и помогают предотвращать болезни. Растение обладает способностью регулировать влажность в окружающей среде, поэтому прекрасно подходит для людей, которые имеют астму или аллергию. Монстера имеет уникальную возможность уменьшить стресс и улучшить настроение, способствуя расслабленной и спокойной атмосфере.

Калатея

Это растение обладает успокаивающим эффектом и способно снять стресс и напряжение. Калатея выделяет кислород и улучшает качество воздуха, а это способствует ощущению расслабленности и покоя. Если положить калатею на подоконник с открытым окном, то ее листья от ветра будут легко шелестеть. Это создаст успокаивающий звук, который поможет успокоиться и уменьшить стресс.

Кстати, в одном из наших материалов мы рассказывали об одной популярной ошибке, что портит цветение роз.

Растение способно улучшить сон, потому что улучшает качество воздуха и регулирует климат в помещении. Калатею полезно держать в спальне. Если же вы много испытываете стресс, то вазон можно положить возле рабочего стола, чтобы снять стресс и напряжение.