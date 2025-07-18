Чесноку нужно обеспечить оптимальные условия хранения, пишет 24 Канал со ссылкой на "Гордон". Это поможет головкам оставаться неповрежденными в течение многих месяцев.

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Как хранить чеснок всю зиму?

Чеснок важно хранить в прохладном, сухом и темном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Держать головки можно в сетках, деревянных ящиках или тканевых мешочках. Но для дополнительной защиты стоит воспользоваться несколькими секретами.

Не очищайте чеснок

Не надо перед хранением срезать сухую ботву и чешую с чеснока. В течение 5 недель питательные вещества из ботвы перейдут к головке, поэтому сделают ее крепче и устойчивее к порче.



Чеснок можно сохранить до весны / Фото Pexels

Сухость и вентиляция

Дачники советуют избегать влагу после сбора урожая. Чеснок имеет сильную влажность к сырости, поэтому его не рекомендуется держать в холодильнике или сыром подвале. Лучше всего чеснок хранится при температуре +15°C и сухом, проветриваемом помещении.

В пластиковых пакетах чеснок хранить нельзя, поскольку он не пропускает воздух, поэтому чеснок начнет гнить.

Вспомогательные растения

Чтобы между головками чеснока не образовалось плесени, положите между ними веточки шалфея и мяты. Растения выделяют фитонциды и отпугивают трипсов – вредителей, которые атакуют лук и чеснок во время хранения.

К слову, ранее мы уже рассказывали о действенных народных средства против фитофторы, которая часто летом поражает помидоры.

Постоянная проверка

Раз в месяц чеснок нужно проверять на наличие подгнивших головок, которые нужно утилизировать. Таким образом удастся избавиться от гнили и сохранить