Сохраните чеснок вплоть до весны: простые секреты сохранения урожая

После сбора урожая хозяева хотят как можно дольше сохранить урожай, чтобы он пролежал всю зиму до весны. Но для того, чтобы он был свежим, нужно воспользоваться методом, который защитит от плесени, влаги и вредителей.

Чесноку нужно обеспечить оптимальные условия хранения, пишет 24 Канал со ссылкой на "Гордон". Это поможет головкам оставаться неповрежденными в течение многих месяцев.

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Как хранить чеснок всю зиму?

Чеснок важно хранить в прохладном, сухом и темном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Держать головки можно в сетках, деревянных ящиках или тканевых мешочках. Но для дополнительной защиты стоит воспользоваться несколькими секретами.

Не очищайте чеснок

Не надо перед хранением срезать сухую ботву и чешую с чеснока. В течение 5 недель питательные вещества из ботвы перейдут к головке, поэтому сделают ее крепче и устойчивее к порче.



Чеснок можно сохранить до весны / Фото Pexels

Сухость и вентиляция

Дачники советуют избегать влагу после сбора урожая. Чеснок имеет сильную влажность к сырости, поэтому его не рекомендуется держать в холодильнике или сыром подвале. Лучше всего чеснок хранится при температуре +15°C и сухом, проветриваемом помещении.

В пластиковых пакетах чеснок хранить нельзя, поскольку он не пропускает воздух, поэтому чеснок начнет гнить.

Вспомогательные растения

Чтобы между головками чеснока не образовалось плесени, положите между ними веточки шалфея и мяты. Растения выделяют фитонциды и отпугивают трипсов – вредителей, которые атакуют лук и чеснок во время хранения.

К слову, ранее мы уже рассказывали о действенных народных средства против фитофторы, которая часто летом поражает помидоры.

Постоянная проверка

Раз в месяц чеснок нужно проверять на наличие подгнивших головок, которые нужно утилизировать. Таким образом удастся избавиться от гнили и сохранить