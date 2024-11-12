Царапины с дерева исчезнут: вот идеальный способ обновить мебель

Если у вас дома есть деревянная мебель, вы уже могли заметить, насколько заметными на ней могут быть царапины. Но, к счастью, текстуру можно легко восстановить.

Деревянная мебель может добавить тепла и уюта любому дизайну, но она также нуждается и в уходе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Качественная деревянная мебель создана для того, чтобы служить долго, но царапины на ней могут забрать часть привлекательности.

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Вода

Верите вы или нет, но обычная вода может быть очень полезной для того, чтобы избавиться от царапин на деревянной мебели. Вот что нужно сделать: намочите немного ткань из микрофибры теплой водой и пройдитесь по царапине. Если она небольшая, то этого метода будет более чем достаточно для того, чтобы скрыть повреждения.

Лимонный сок

Небольшие царапины также иногда можно удалить и с помощью лимонного сока. Иногда это может растворить царапину и каким-то образом скрыть ее от глаз. После того, как вы очистите участок от грязи и пыли, нанесите на салфетку из микрофибры немного лимонного сока и потрите царапины несколько минут.



Лимонный сок может убрать царапины / Фото Pexels

Фломастеры и маркеры

Этот способ – один из самых простых для того, чтобы убрать царапины с мебели. Вам нужно просто использовать фломастер соответствующего цвета, и тогда от царапины не останется даже следа. Но перед тем, как их использовать, нужно сначала также очистить зону вокруг, а затем удалить остатки краски.

Орех

Так, самый обычный грецкий орех может справиться с проблемой на мебели. Все, что нужно сделать, это почистить его и втирать мякоть в течение некоторого времени в царапину. Он будет выделять природные масла, которые "тают" на поверхности, и это поможет заполнить пробелы в дереве.

Пчелиный воск

Воск – это еще одно вещество, которое очень рекомендуют эксперты для очистки от царапин на дереве. Вам нужно просто растереть немного воска на пальцах, а потом нанести его на дерево. После этого осторожно сотрите остатки.