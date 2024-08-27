Положите в стиральную машину немного риса: решите сразу две проблемы

Добавление риса в стиральную машину – это, вероятно, не то, о чем вам приходилось думать, но зря. Этот лайфхак может быть более полезным, чем вы представляли.

Стиральная машина – это просто необходимая бытовая техника в любом доме, и очень важно поддерживать ее в чистоте. Иначе вещи после стирки совсем не будут свежими, и тогда вам придется проводить стирку повторно.

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Почему в стиральной машине появляется неприятный запах

Многие сталкивались с неприятной проблемой: после стирки, если дверцу машинки закрыть сразу, в ней накапливается неприятный запах. И вся причина кроется в том, что в барабане машинки накапливается влага, а также остатки моющих средств.

И когда пространство закрыто, а температура достаточно высокая – это идеальные условия для размножения различных бактерий и образования плесени.



В стиральной машине часто появляются неприятные запахи / Фото Pexels

Зачем добавлять в стиральную машину рис?

Рисовая крупа может стать идеальным решением для проблемы неприятного запаха. Рис – это та крупа, которая имеет удивительную способность впитывать влагу и любые запахи, а это делает ее идеальным помощником в борьбе со зловонием, что накапливается в стиральной машине.

Для того, чтобы рис убрал все нежелательные ароматы, вам не нужно сыпать его прямо в барабан гораздо лучше будет сделать небольшой мешочек из марли и наполнить его сухой крупой. После этого хорошо завяжите и положите в машинку после стирки.

Так вы заберете всю лишнюю влагу и сможете предотвратить появление неприятных запахов. Но рис может бороться не только со зловонием: этот удивительный продукт также уменьшает вероятность появления плесени в стиральной машине.

Обычно коварная плесень прорастает на резиновой манжете загрузочного отверстия. И регулярное использование этого простого метода поможет вам поддерживать стиральную машину в просто идеальном состоянии и навсегда забыть о неприятных запахах.