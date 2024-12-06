Пятна от дезодоранта можно убрать за считанные минуты: простой способ

Очень часто даже новая одежда уже через несколько одеваний может покрыться неприятными белыми пятнами от дезодоранта. Убрать их иногда не может даже стирка в машинке.

Удалить пятна от дезодоранта на одежде – это не такая уж и простая, но и не невозможная задача, сообщает 24 Канал. Нужно только знать, какие именно средства использовать, и белые загрязнения исчезнут очень быстро.

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Лимонный сок

Это средство может справиться со многими сложными загрязнениями, и пятна от дезодоранта – совсем не исключение. Впрочем, на старые пятна он может и не подействовать, а на черных и цветных тканях его нужно использовать осторожно.

Сначала для проверки нужно капнуть соком на незаметное место на одежде, чтобы убедиться, что он не оставит неприятных следов под мышками. Сок нужно выдавить на пятно и оставить на несколько минут, а после этого прополоскать одежду в прохладной воде.

Аспирин

Это копеечное аптечное средство может достаточно просто справиться с пятнами от дезодоранта на любой одежде. Для того, чтобы вывести пятна, нужно растворить 2 таблетки в 70 миллилитрах холодной воды и замочить в этом растворе пятна на несколько часов.

После этого потрите ненужной зубной щеткой и оставьте еще на час.



Пятна от дезодоранта можно убрать / Фото Pexels

Уксус

Это средство справится не только с дезодорантом, но и со следами пота. Но учитывайте то, что наносить на белые вещи его нельзя, ведь он оставит заметные следы. Смочите ватный диск в уксусе и хорошо пропитайте им пятно. Оставьте на 10 минут, а после этого постирайте вещь в машинке.

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Водка

Да, обычная водка может также справиться с проблемой! Ее нужно смешать с медицинским спиртом, разведенным с водой в равных пропорциях. Средство нанесите на ватный диск и потрите им пятна. Если за несколько минут они не исчезнут, тогда вещь с раствором нужно оставить еще на час. После этого постирайте как обычно.