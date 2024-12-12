Неприятный запах из мусорного ведра исчезнет: элементарный лайфхак

Вонь из мусорного ведра может стать настоящей проблемой и сильно потрепать нервы. К счастью, разобраться с проблемой можно дешевыми подручными средствами.

Мусорное ведро – это практически незаменимый атрибут на любой кухне, но также оно может быть полезным и в туалете. Единственная проблема с ним – это неприятный запах, который может время от времени возникать, сообщает 24 Канал. Но разобраться с ним можно достаточно быстро и просто.

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Как убрать запах из ведра

Конечно, самый простой способ избежать запаха – это использовать специальные мусорные пакеты. Но даже с ними никто полностью не защищен от образования вони: иногда они могут рваться, и жидкость или остатки мусора окажутся прямо в ведре.

Поэтому периодически мусорное ведро нужно просто мыть, желательно с моющим средством. Но можно воспользоваться еще несколькими полезными лайфхаками, которые помогут навсегда забыть о вони.

Эфирные масла

Вы можете использовать любое эфирное масло и капнуть на салфетку или ватный диск. Протрите стенки мусорного ведра и оставьте на дне замоченную ткань. Салфетку нужно менять по мере загрязнения и исчезновения запаха.

Газета

Этот способ уже известен много лет, и им пользовались еще до того, как появились мусорные пакеты. На дно ведра нужно застелить газету. Как только жидкость протечет из пакета, газету нужно заменять на чистую и сухую.



Обычная газета может поглотить неприятные запахи / Фото Pexels

Белье или средство с хлором

Если мусорное ведро сильно загрязнено, тогда без мытья не обойтись, но лучше использовать раствор на основе хлора. Вы можете использовать концентрированный раствор, а можно развести его водой. Жидкость налейте в ведро и дайте постоять ей некоторое время. После этого можете хорошо промыть теплой водой.

Раствор корицы

Для этого метода нужно взять салфетку или ватный диск и пропитать их раствором корицы – то есть пряностью, смешанной с водой. Положите салфетку на дно емкости с мусором. Перебейте запах мусора также с помощью цедры лимона или апельсина.