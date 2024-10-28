Ворс с одежды навсегда исчезнет: специальная щетка не нужна

Иногда на шерстяных вещах можно заметить неприятный ворс, грязь и волоски, которые накапливаются между волокон. Они могут испортить вид вещи, но и избавиться от них не так уж и сложно.

Одна из самых неприятных проблем, что часто возникают из-за стирки – это ворс. Постоянно удалять его – это та еще морока, которая отнимает немало сил и времени. Но справиться с задачей можно и проще, пишет Real Simple.

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Клейкая лента

Она поможет справиться и с ворсом, и даже с некоторыми надоедливыми колтунами, что время от времени возникают на шерсти. Это поможет быстро и эффективно собрать все лишнее с изделия, и этот способ идеально подходит для людей, которые спешат и не имеют специальной щетки для одежды.

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Белый уксус

Другой эффективный подход – это добавление небольшого количества дистиллированного белого уксуса в стиральную машину во время цикла полоскания. Уксус может действовать как натуральный смягчитель ткани, и он освободит ее от ворсинок, а это делает его особенно полезным для вещей, которые имеют их много – например полотенец.



Уксус можно добавить в стирку / Фото Pexels

Резиновые перчатки

Этот способ известен не всем, но в то же время он является наиболее простым и доступным. Нужно просто взять резиновые перчатки и намочить руки. Тогда влажными перчатками проведите по вещам, чтобы собрать весь ворс.

Он прилипнет к влажным рукам в перчатках из-за трения и статики. Нужно использовать небольшие круговые руки, чтобы собрать ворсинки в шарики перед тем, которые оторвать их от поверхности.