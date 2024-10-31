Положите копеечное средство в бачок унитаза: будет всегда пахнуть свежестью

Неприятный запах из унитаза - это проблема, с которой не так просто побороться. Конечно, можно купить специальные таблетки, но есть и более дешевые народные способы достичь похожего результата.

Самый легкий способ разобраться с запахами в туалете – это воспользоваться специальными покупными таблетками, что кладутся в бачок, и это помогает устранить все запахи. Впрочем, народные методы действуют не хуже, и они точно будут дешевле. Porady 24 делятся несколькими такими лайфхаками.

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Зубная паста

Один из самых популярных лайфхаков – это использование зубной пасты и добавление ее в бачок унитаза. Она может устранить все неприятные запахи, а также может освежить воду, и после каждого слива в комнате будет оставаться приятный аромат.

Все, что вам нужно сделать – это проткнуть в нескольких местах тюбик с пастой и положить его на дно бачка.



Зубная паста помогает убрать запахи / Фото Pexels

Кусок мыла

Универсальный метод, который будет стоить вам копейки. В каждой ванне найдется бесчисленное количество обмылков, которые и использовать невозможно, и выбросить жалко. Вот в бачке унитаза они могут пригодиться – мыло будет медленно растворяться и создавать приятный запах.

Но в таком случае бачок нужно будет периодически чистить, ведь куски растворенного мыла могут загрязнять механизм.

Горчичный порошок

Для того, чтобы приготовить средство, нужно взять 2 столовые ложки сухой горчицы и смешать их с таким же количеством лимонной кислоты, а затем добавить 4 ложки крахмала. Также добавьте немного воды, чтобы образовалась такая себе паста.

Средство нужно нанести на стенки унитаза и хорошо потереть, или же оставить на 30 минут. После этого несколько раз смойте водой, и запаха как не бывало.

Кока-кола

Она может справиться не только с запахом, но и с камнем и известковым налетом. Нужно влить 2 литра в унитаз, хорошо потереть щеткой проблемные места и оставить на несколько часов. После этого слейте воду, и от запаха и грязи не останется и следа.

Самодельный освежитель в бачок унитаза

Такие освежители можно легко изготовить дома. Нужно использовать эфирные масла, соду и перекись водорода. Смешайте 3 столовые ложки перекиси, 7 капель эфирного масла, 3 столовые ложки лимонного сока и 100 граммов воды. После этого добавьте немного сухого белья и тщательно перемешайте. Раствор нужно добавлять в воду в бачке.