Проверенный способ чистки душа, который удаляет известковый налет за ночь: вы будете удивлены

Известковый налет в душе знаком каждому. Причиной является твердая вода с содержанием солей магния и кальция. Если не очищать кабинки после приема душа или лейку, то вода будет оседать на поверхность и будет создавать налет.

В сети есть много советов относительно того, как удалять известковый налет, однако порой становится трудно понять, что именно действительно помогает. Одна пользовательница поделилась лайфхаком, который действительно помогает удалить известковый налет. Для этого она использует один кухонный ингредиент.

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Как удалить известковый налет из душа

Тиктокерка советует избегать отбеливателей и вместо них использовать воду и уксус. Ее видеоролик собрал уже несколько миллионов просмотров. Уксус хорошо отчищает душевые лейки, поскольку кислотные свойства помогают растворить минеральные отложения и накопления грязи.

Удаление налета простым методом: смотрите видео

Если ваша лейка в налете, то в полиэтиленовый пакет налейте уксус и поместите ее на ночь. Утром промойте ее водой и почистите старой зубной щеткой.



Известковый налет можно легко отчистить / Фото Pexels

Такой метод можно использовать для леек из нержавеющей стали. Лейки с деликатным покрытием, к примеру, из латуни, нельзя замачивать на дольше, чем на 30 минут.

Душевую лейку также можно очистить с помощью смеси. На 1 литр теплой воды вам понадобится полстакана уксуса и 3 столовые ложки соды. В стеклянную или эмалированную посуду погрузите лейку на 30 минут, а после этого промойте и протрите щеткой.